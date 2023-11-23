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В сквере в Ростове выложили комнатную плитку, чтобы слабовидящие ходили кругами

Депутаты назвали «несуразной» ярко-желтую комнатную плитку в сквере Ростова

23 ноября 2023, 10:18
Фото: Midjourney
В сквере в Ростове выложили комнатную плитку, чтобы слабовидящие ходили кругами
Депутаты назвали «несуразным» благоустройство сквера в Ростове из-за пластиковой плитки для слабовидящих, говорится в сообщении на официальном сайте городской администрации.

Ростовские депутаты решили проверить благоустройство севера Мира в Первомайском районе. Работы по его обновлению близятся к финалу. Народные избранники, «высоко оценив их качество», остались недовольны плиткой.

Дело в том, что подрядчик обложил клумбы в сквере по кругу пластиковой тактильной плиткой для слабовидящих. Во-первых, эта плитка предназначена для помещений, а на улице быстро придет в негодность. Во-вторых, ярко-желтая плитка нелепо приклеена к разноцветной тротуарной плитке, которой вымощен сквер.

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Дело в том, что подрядчик зачем-то обложил клумбы в сквере по кругу пластиковой тактильной плиткой для слабовидящих. Дело в том, что подрядчик зачем-то обложил клумбы в сквере по кругу пластиковой тактильной плиткой для слабовидящих.
Дело в том, что подрядчик зачем-то обложил клумбы в сквере по кругу пластиковой тактильной плиткой для слабовидящих.
Фото: rostov-gorod.ru

Депутаты ранее указывали подрядчику на несуразность решения с плиткой для слабовидящих. Однако тот выводов из замечаний не сделал.

Ранее стало известно, какие фонтаны отремонтируют в Ростове.

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