Депутаты назвали «несуразной» ярко-желтую комнатную плитку в сквере Ростова

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
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Updated Сегодня, 12:00
Ростовские депутаты решили проверить благоустройство севера Мира в Первомайском районе. Работы по его обновлению близятся к финалу. Народные избранники, «высоко оценив их качество», остались недовольны плиткой.
Дело в том, что подрядчик обложил клумбы в сквере по кругу пластиковой тактильной плиткой для слабовидящих. Во-первых, эта плитка предназначена для помещений, а на улице быстро придет в негодность. Во-вторых, ярко-желтая плитка нелепо приклеена к разноцветной тротуарной плитке, которой вымощен сквер.
Депутаты ранее указывали подрядчику на несуразность решения с плиткой для слабовидящих. Однако тот выводов из замечаний не сделал.
Ранее стало известно, какие фонтаны отремонтируют в Ростове.