Депутаты назвали «несуразной» ярко-желтую комнатную плитку в сквере Ростова

Дело в том, что подрядчик обложил клумбы в сквере по кругу пластиковой тактильной плиткой для слабовидящих. Во-первых, эта плитка предназначена для помещений, а на улице быстро придет в негодность. Во-вторых, ярко-желтая плитка нелепо приклеена к разноцветной тротуарной плитке, которой вымощен сквер.