«Дружил с Солженицыным, воевал в Маньчжурии»: легендарный ростовский учитель Мазин

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Дело в том, что я с детства увлекался историей, литературой, биологией, а математику не любил. Но для того, чтобы иметь хороший аттестат в школе и поступить в институт, нужна была и хорошая оценка по математике.
Мой папа дружил с легендарным математиком Эмилием Александровичем Мазиным. Он попросил его позаниматься со мной. Эти уроки я не забуду никогда. Эмилий Александрович был учителем от Бога. Он увлек меня предметом. Мазин − человек разносторонне развитый, прекрасно знал литературу, историю, у него дома была собрана большая и интересная библиотека. Мы с ним говорили обо всем на свете − о политике, о философии и любви. Это были настоящие уроки жизни. Эмилий Александрович жил в Нахичевани. И мне было удобно заходить к нему после занятий в школе, тем более что моя семья тогда тоже там жила.
Необходимо отметить, что Эмилий Александрович воспитал не одну сотню учеников, которые стали впоследствии известными учеными, кандидатами и докторами наук.
У Мазина была непростая судьба. Он рос в большой семье, его мама сама воспитывала четверых детей. Эмилий Александрович окончил школу в 1936 году с золотой медалью, без экзаменов поступил в Ростовский государственный университет на физико-математический факультет. Именно там он познакомился с будущим лауреатом Нобелевской премии и всемирно известным писателем Александром Солженицыным. Забегая вперед, не могу не сказать, что Эмилий Александрович был надежным другом. Несмотря на все превратности судьбы, он сохранил с Солженицыным добрые и товарищеские отношения на протяжении многих лет. Конечно, можно по-разному относиться к личности известного писателя, но нельзя не уважать Мазина за его умение дружить.
В годы Великой Отечественной войны Эмилий Александрович показал себя прекрасным воином и настоящим патриотом своей страны. Мазин ушел на фронт добровольцем, воевал даже в Маньчжурии.
За героизм Эмилий Александрович был награжден различными орденами и медалями. Был несколько раз ранен, а в боях за Кенигсберг − контужен.
После окончания Великой Отечественной войны Эмилий Александрович вернулся в родной Ростов-на-Дону. И стал заниматься любимым делом, которому посвятил всю свою жизнь, − работать учителем математики. Он трудился в разных школах и учебных заведениях нашего города. Долгие годы преподавал в средней школе № 1 Ростова-на-Дону. Стал заслуженным учителем Российской Федерации.
Незабываемый случай
С Эмилием Александровичем связан один незабываемый случай в моей жизни. Произошел он из - за того, что я плохо вижу. С юных лет близорук. В советские годы не было такого разнообразия оправ, как сейчас. И я стеснялся надевать очки, которые, как я считал, мне не шли.
В тот период времени со мной происходили разные курьезные случаи. Поскольку я ходил по улицам без очков, то проходил мимо знакомых и не здоровался. Зато здоровался с людьми, которых не знал. Садился не на тот автобус и уезжал «не по адресу». А потом с приключениями возвращался обратно. Чего только не случалось со мной! Об этих курьезах, пожалуй, можно написать целую книжку.
Но тот случай в доме Мазина мне запомнился особо. Как я уже писал, у Эмилия Александровича была собрана большая и интересная библиотека. На книжных полках стояли разные фотографии. Одна из них особо привлекла мое внимание. Я решил, что это фото супруги Мазина. Стал, прищурив глаза, как это обычно делают близорукие, внимательно рассматривать фотопортрет. Но видел лишь очертания лица пожилой женщины с длинными волосами.
Помню, Эмилий Александрович не выдержал и спросил у меня:
− Георгий, почему вы так внимательно смотрите на книги? Вас интересует какая-то конкретная книга?
− Признаюсь честно, я любуюсь фотографией вашей жены, − ответил я, смущенно улыбаясь.
− Кем вы любуетесь? − удивился Эмилий Александрович. − Фотографией моей жены? Где вы увидели ее фото?
И мне ничего не оставалось, как указать пальцем на портрет его супруги, стоящий на книжной полке.
Возникла немая сцена. Но после минутного замешательства Эмилий Александрович от души рассмеялся, а потом сочувственно сказал мне:
− Георгий, не стесняйтесь носить очки. Вот поверьте мне, как педагогу. Носите очки, и тогда вы не будете попадать в неловкие ситуации. На книжной полке стоит не портрет моей жены, а книга, на которой изображен Гоголь!
С тех пор прошло немало лет, но об этом забавном случае я вспоминаю всегда, когда прохожу мимо дома, где жил Эмилий Александрович.
Имя Мазина увековечено на Проспекте звезд в Ростове-на-Дону. И это очень важно для нас, ростовчан, для всех, кто помнит Эмилия Александровича.
Японская мудрость гласит, что известным становится имя, сказанное прохожим, а не выбитое в камне. Так вот тысячи учеников Эмилия Александровича вспоминают и будут всегда вспоминать его с большим уважением и любовью. А это, пожалуй, самое важное!
Георгий Багдыков