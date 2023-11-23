«Дружил с Солженицыным, воевал в Маньчжурии»: легендарный ростовский учитель Мазин

Мой папа дружил с легендарным математиком Эмилием Александровичем Мазиным. Он попросил его позаниматься со мной. Эти уроки я не забуду никогда. Эмилий Александрович был учителем от Бога. Он увлек меня предметом. Мазин − человек разносторонне развитый, прекрасно знал литературу, историю, у него дома была собрана большая и интересная библиотека. Мы с ним говорили обо всем на свете − о политике, о философии и любви. Это были настоящие уроки жизни. Эмилий Александрович жил в Нахичевани. И мне было удобно заходить к нему после занятий в школе, тем более что моя семья тогда тоже там жила.