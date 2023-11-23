Две компании оштрафовали на 228 млн за сговор при ремонте дорог в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Еще в 2022 году УФАС признало, что компании нарушили антимонопольное законодательство. По информации управления, в 53 закупках они договорились не снижать стоимость, что запрещено законом.
Речь идет о строительстве и ремонте дорог в донском регионе и Калмыкии в период с 2017 по 2020 годы. Контракты были заключены на сумму 1,9 миллиарда рублей, а некоторые из них выполняли в рамках нацпроектов.
«За заключение и реализацию картельного сговора организации оштрафовали на 228 миллионов рублей. Они хотели оспорить это решение, но суды не встали на их сторону», — уточняет управление.
Ранее ограничение конкуренции выявили на рынке услуг ЖКХ в Ростове-на-Дону.