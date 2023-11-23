rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Две компании оштрафовали на 228 млн за сговор при ремонте дорог в Ростовской области

Две компании оштрафовали на 228 млн за сговор при ремонте дорог в Ростовской области

23 ноября 2023, 11:16
Фото: 1MI
Две компании оштрафовали на 228 млн за сговор при ремонте дорог в Ростовской области

«РостовАвтоДор» наказали за сговор при ремонте дорог в Ростовской области

Компании «РостовАвтоДор» и «Строитель» оштрафовали на огромную сумму за сговор при строительстве и ремонте дорог, сообщили в региональном УФАС.

Еще в 2022 году УФАС признало, что компании нарушили антимонопольное законодательство. По информации управления, в 53 закупках они договорились не снижать стоимость, что запрещено законом.

Речь идет о строительстве и ремонте дорог в донском регионе и Калмыкии в период с 2017 по 2020 годы. Контракты были заключены на сумму 1,9 миллиарда рублей, а некоторые из них выполняли в рамках нацпроектов.

В Ростовской области антимонопольщики раскрыли дорожный картель на 1,9 млрд рублей
Узнать подробнее

«За заключение и реализацию картельного сговора организации оштрафовали на 228 миллионов рублей. Они хотели оспорить это решение, но суды не встали на их сторону», — уточняет управление.

Ранее ограничение конкуренции выявили на рынке услуг ЖКХ в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
«РостовАвтоДор» не смог оспорить штрафы ФАС в 209 млн рублей за дорожный картельФАС оштрафовала «РостовАвтоДор» с его партнером на 228 млн рублей за картельВ Ростовской области антимонопольщики раскрыли дорожный картель на 1,9 млрд рублей
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ремонт дорог#ЖКХ#Нацпроекты#Закупки#Последние новости Ростова на сегодня#Оштрафование#Суды#Конкуренция
Подпишитесь
«Завтра само уберется»: ростовчане жалуются на заваленные снегом улицы и тротуары
Сегодня, 09:09
Цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за первого снега
Сегодня, 07:32
Эксперт рассказал, куда ростовчане уедут на Новый год
Сегодня, 07:35
«Дружил с Солженицыным, воевал в Маньчжурии»: легендарный ростовский учитель Мазин
Сегодня, 07:17
Спасатель рассказал, когда последний срок замены резины на зимнюю в Ростове
Сегодня, 07:04
Глава КАМАЗа Когогин лично доставил в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:52