Эксперт рассказал, куда ростовчане уедут на Новый год

Однако можно найти и более бюджетный вариант отдыха в Сочи. Например, не прибегая к услугам турагентств, а самостоятельно отправившись в поездку и выбрав самый бюджетный отель. При таком варианте отдыха, по словам эксперта, можно уложиться в 7 тысяч рублей на двоих за пять суток.