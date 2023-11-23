Эксперт рассказал, куда ростовчане уедут на Новый год

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
По словам собеседника, любители гор стремятся на Новый год отправиться в Адыгею, Домбай, Кисловодск. Желающие увидеть снег уезжают в сторону Севера — в Тамбов, Липецк, Воронеж. А те, кто предпочитают пляжный отдых, традиционно едут в сторону моря — в Анапу, Сочи.
Стоимость новогоднего тура зависит от ряда факторов — от дальности пути, от комфорта отелей и от того, насколько насыщенной будет экскурсионная программа.
«Бюджетный вариант для встречи Нового года в Сочи — это автобусный тур с выездом 29 декабря», — отмечает Максим Гурин.
Стоимость такого тура на четыре дня начинается от 14,4 тысячи рублей на одного человека в двухместном номере. Помимо проезда, в стоимость включено проживание и питание в отеле — три завтрака и два ужина. А также работа экскурсовода и бассейн с подогревом под открытым небом.
Однако можно найти и более бюджетный вариант отдыха в Сочи. Например, не прибегая к услугам турагентств, а самостоятельно отправившись в поездку и выбрав самый бюджетный отель. При таком варианте отдыха, по словам эксперта, можно уложиться в 7 тысяч рублей на двоих за пять суток.
Правда отпраздновать Новый год при таком бюджете, скорее всего, не получится. В стоимость отеля не входит питание и развлечения. По факту за эти деньги будет предоставлена просто кровать.
«Такой вариант не пользуется широким спросом у ростовчан. Ведь люди, которые едут на Новый год, рассчитывают хоть на какую-то праздничную программу. А в дешевых вариантах отелей развлекательной программы не будет», — разъясняет Гурин.
Максимальная цена на отдых в Сочи на Новый год практически не имеет границ. По словам эксперта, здесь есть гостиницы и со стоимостью в 40-50 тысяч в сутки. Все зависит от бюджета ростовчан и уровня комфорта выбранного отеля.
По-прежнему, некоторые ростовчане предпочитают и отдых за границей. Отпраздновать Новый год в этом году можно в Эмиратах, Египте, Тайланде и Турции.
«Самый бюджетный вариант — Турция. Однако в это время там прохладно, позагорать и искупаться не получится», — отмечает собеседник.
Цены на туры в Турцию тоже разнятся из-за уровней отелей. Самый бюджетный отдых стартует от 70 тысяч рублей на человека.
Для пляжного отдыха на Новый год можно отправиться в Тайланд. Однако стоимость такого отдыха приемлема далеко не для каждого. Стоимость новогоднего тура в Тайланд на 11 ночей начинается от 393 тысяч рублей на двоих.
Ранее RostovGazeta выясняла, в какой стране ростовчанам можно было отдохнуть летом 2023 года.