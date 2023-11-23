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Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Фоторепортаж: первый снег выпал в Ростове

Фоторепортаж: первый снег выпал в Ростове

23 ноября 2023, 07:17
Фото: rostovgazeta.ru
Фоторепортаж: первый снег выпал в Ростове

Первый снегопад пришел в Ростовна-Дону

В Ростове-на-Дону сегодня ночью прошел первый снег, фоторепортаж с улиц города подготовил корреспондент RostovGazeta.

В Ростове минувшей ночью прошел первый крупный снегопад. Сугробов в городе, конечно, пока нет. Однако дороги и тротуары припорошило снегом, появился и небольшой гололед.

В Ростове-на-Дону сегодня ночью прошел первый снег, фоторепортаж с улиц города подготовил корреспондент RostovGazeta.В Ростове-на-Дону сегодня ночью прошел первый снег, фоторепортаж с улиц города подготовил корреспондент RostovGazeta.
В Ростове-на-Дону сегодня ночью прошел первый снег, фоторепортаж с улиц города подготовил корреспондент RostovGazeta.
Фото: rostovgazeta.ru

Вместе со снегопадом в город пришло и значительное похолодание. Днем температура воздуха составляет -4 градуса, а вечером — -7. Однако сильного ветра в Ростове нет. Небо облачное.

Вместе со снегопадом в город пришло и значительное похолодание.Вместе со снегопадом в город пришло и значительное похолодание.
Вместе со снегопадом в город пришло и значительное похолодание.
Фото: rostovgazeta.ru
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Ростовчане еще вчера вечером вышли на улицы гулять и делать первые зимние фотографии.Ростовчане еще вчера вечером вышли на улицы гулять и делать первые зимние фотографии.
Ростовчане еще вчера вечером вышли на улицы гулять и делать первые зимние фотографии.Ростовчане еще вчера вечером вышли на улицы гулять и делать первые зимние фотографии.
Ростовчане еще вчера вечером вышли на улицы гулять и делать первые зимние фотографии.
Фото: rostovgazeta.ru

Ростовчане еще вчера вечером вышли на улицы гулять и делать первые зимние фотографии.

Тем временем коммунальные службы продолжают расчищать снег и обрабатывать дороги от гололеда.

Ранее климатолог Александр Иошпа предупредил ростовчан о 20-градусных перепадах температуры.Ранее климатолог Александр Иошпа предупредил ростовчан о 20-градусных перепадах температуры.
Ранее климатолог Александр Иошпа предупредил ростовчан о 20-градусных перепадах температуры.
Фото: rostovgazeta.ru

Ранее климатолог Александр Иошпа предупредил ростовчан о 20-градусных перепадах температуры.

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