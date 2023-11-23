Фоторепортаж: первый снег выпал в Ростове

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В Ростове минувшей ночью прошел первый крупный снегопад. Сугробов в городе, конечно, пока нет. Однако дороги и тротуары припорошило снегом, появился и небольшой гололед.
Вместе со снегопадом в город пришло и значительное похолодание. Днем температура воздуха составляет -4 градуса, а вечером — -7. Однако сильного ветра в Ростове нет. Небо облачное.
Ростовчане еще вчера вечером вышли на улицы гулять и делать первые зимние фотографии.
Тем временем коммунальные службы продолжают расчищать снег и обрабатывать дороги от гололеда.