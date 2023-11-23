Гендиректор «БАС» о главном барьере развития отрасли БАС

В своем прогнозе Алексей Варятченко выразил уверенность в успехе отрасли, отметив внимание, уделяемое этой индустрии как со стороны государства, так и частных инвесторов в России. Президент Владимир Путин поручил реализовать нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем, который планируется внедрять уже с начала следующего года. В работе над проектом участвуют профильные министерства, в том числе Минтранс, Минпромторг и Минобрнауки, а также — все основные производители БАС, отраслевые эксперты, Фонд поддержки проектов «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), пишут newizv.ru.