Гендиректор «БАС» о главном барьере развития отрасли БАС

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
В своем прогнозе Алексей Варятченко выразил уверенность в успехе отрасли, отметив внимание, уделяемое этой индустрии как со стороны государства, так и частных инвесторов в России. Президент Владимир Путин поручил реализовать нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем, который планируется внедрять уже с начала следующего года. В работе над проектом участвуют профильные министерства, в том числе Минтранс, Минпромторг и Минобрнауки, а также — все основные производители БАС, отраслевые эксперты, Фонд поддержки проектов «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), пишут newizv.ru.
Однако Варятченко подчеркнул, что с увеличением спроса на БАС возрастает и потребность в квалифицированных специалистах. Технологическое развитие в этой области требует не только обучения, но и постоянного переобучения, поскольку прогресс подразумевает постоянное совершенствование квалификации. Недостаток квалифицированных кадров может стать главным препятствием для роста отрасли.
Гендиректор ООО «БАС» обозначил несколько ключевых задач отрасли — установление правил в юридической сфере, обучение кадров на всех уровнях, создание нормативно-технической базы и мер поддержки. Он подчеркнул важность разработки стандартов безопасности полетов и регуляторных механизмов.
На конференции «Транспортная неделя» Варятченко выступил с докладом о перспективах развития отрасли БАС в России — он рассказал о мировых трендах, о уже существующих и только появляющихся сценариях использования беспилотных авиационных систем.
Он также отметил, что успех отрасли во многом будет зависеть от того, насколько хорошо понимает организация или ведомство задачу использования БАС, насколько быстро они будут способны внедрить в свои технологические карты этот новый инструмент.
«Мы, в свою очередь, помогаем клиентам рассчитать эффективность новой услуги, создаем экономические модели для разных сценариев применения БАС, проводим большое количество обучающих мероприятий», — сказал Алексей Варятченко.