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Updated Сегодня, 18:11

Глава администрации Волгодонска Макаров решил подать в отставку

Глава администрации Волгодонска Макаров решил подать в отставку

23 ноября 2023, 18:09
Фото: 1MI
Глава администрации Волгодонска Макаров решил подать в отставку
В Волгодонске глава городской администрации Сергей Макаров решил сложить полномочия досрочно, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгодонска объявил, что действующий глава Сергей Макаров решил уйти в отставку. О своих планах чиновник объявил после представления отчета об итогах 2023 года, сообщив об уходе с должности на городском собрании. Сергей Макаров не стал уточнять, почему решил покинуть должность.

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Уже на следующей неделе пройдет заседание Гордумы Волгодонска, во время которого изберут исполняющего обязанности главы администрации. Когда будет выбран преемник пока неизвестно. Информация уточняется.

В издании уточнили, что Сергей Макаров занимал пост главы администрации Волгодонска с января 2022 года, его предшественника Виктора Мельникова осудили за подстрекательство к преступлению.

Ранее в отставку ушел глава администрации Кагальницкого района Вадим Сидоров.

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