Глава администрации Волгодонска Макаров решил подать в отставку

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Портал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгодонска объявил, что действующий глава Сергей Макаров решил уйти в отставку. О своих планах чиновник объявил после представления отчета об итогах 2023 года, сообщив об уходе с должности на городском собрании. Сергей Макаров не стал уточнять, почему решил покинуть должность.
Уже на следующей неделе пройдет заседание Гордумы Волгодонска, во время которого изберут исполняющего обязанности главы администрации. Когда будет выбран преемник пока неизвестно. Информация уточняется.
В издании уточнили, что Сергей Макаров занимал пост главы администрации Волгодонска с января 2022 года, его предшественника Виктора Мельникова осудили за подстрекательство к преступлению.
Ранее в отставку ушел глава администрации Кагальницкого района Вадим Сидоров.