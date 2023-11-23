Глава администрации Волгодонска Макаров решил подать в отставку

Портал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгодонска объявил, что действующий глава Сергей Макаров решил уйти в отставку. О своих планах чиновник объявил после представления отчета об итогах 2023 года, сообщив об уходе с должности на городском собрании. Сергей Макаров не стал уточнять, почему решил покинуть должность.