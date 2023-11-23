Глава КАМАЗа Когогин лично доставил в зону спецоперации технику для танкистов

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
По сообщению издания inkazan.ru, Общероссийский народный фронт также передал огнеупорные костюмы, дизельные генераторы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, бинокли, радиостанции с ретрансляторами, средства РЭБ, а также автомобиль УАЗ и квадроциклы военнослужащим, принимающим участие в спецоперации.
Сергей Когогин и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов прибыли на место расположения танкистов для передачи им техники и оборудования. В знак признательности за вклад в защиту Отечества бойцам были вручены памятные подарки — часы. Глава КАМАЗа отметил, что все привезенное бойцам будет полезно на передовой. По его словам, военнослужащие обеспечены хорошо, но техника станет значительной помощью. На линии боевого соприкосновения эти вещи очень быстро расходуются и не бывают лишними.
Со своей стороны танкисты рассказали, что особенная потребность у них была в огнеупорных костюмах. Один из военнослужащих выразил благодарность Народному фронту и всем россиянам, помогающим бойцам. Он отметил, что весь привезенный груз действительно необходим.
Следует отметить, что КАМАЗ принимает активное участие в отправке гуманитарных грузов, которые закупаются за счет предприятия и личных средств работников. Предприятием было организовано семь самостоятельных отправок гуманитарного груза в Лисичанск, ЛНР, ДНР и воинские части, не считая совместных отправок с городом Набережные Челны и Республикой Татарстан.
Всего воинским частям было направлено около 465 тонн грузов на сумму 199 миллионов рублей, в том числе различные виды автотехники, автомобильные запчасти, строительные материалы и другие товары. Также было приобретено и отправлено около 100 тонн гуманитарного груза, стоимость которого составила более 21 миллиона рублей, для жителей города Лисичанска.
Кроме этого, летом текущего года компанией был организован отдых для 500 детей из ЛНР и сопровождающих их педагогов в оздоровительно-образовательном комплексе «Саулык». Сумма, выделенная на это, составила 24,5 миллиона рублей. Также было закуплено обмундирование для мобилизованных сотрудников КАМАЗа на сумму 145 млн рублей. С сентября прошлого года компания регулярно оказывает материальную помощь мобилизованным сотрудникам и их семьям. Общая стоимость гуманитарной помощи от КАМАЗа составила почти 500 миллионов рублей.