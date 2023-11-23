Глава КАМАЗа Когогин лично доставил в зону спецоперации технику для танкистов

Сергей Когогин и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов прибыли на место расположения танкистов для передачи им техники и оборудования. В знак признательности за вклад в защиту Отечества бойцам были вручены памятные подарки — часы. Глава КАМАЗа отметил, что все привезенное бойцам будет полезно на передовой. По его словам, военнослужащие обеспечены хорошо, но техника станет значительной помощью. На линии боевого соприкосновения эти вещи очень быстро расходуются и не бывают лишними.