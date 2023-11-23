Исторический центр Новочеркасска стал единой охранной зоной

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
Центр Новочеркасска оформлен в объединенную зону охраны объектов культурного наследия. Территория включает в себя сразу девять памятников федерального значения. Среди них — две триумфальные арки, могила художника Ивана Крылова, дом Митрофана Грекова, Вознесенский собор, памятник Ермаку, здания мужской гимназии и политехнического института, а также дом Фридриха Ленгника.
Помимо них, в Новочеркасске есть еще больше 200 памятников областного значения и 56 выявленных ОКН.
Ранее из проекта охранной зоны в Ростове исключили целые кварталы Нахичевани.