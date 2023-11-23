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Исторический центр Новочеркасска стал единой охранной зоной

Исторический центр Новочеркасска стал единой охранной зоной

23 ноября 2023, 06:35
Фото: 1MI
Исторический центр Новочеркасска стал единой охранной зоной
Большая часть исторического центра Новочеркасска включена в объединённую зону охраны объектов культурного наследия, соответствующее постановление появилось на сайте правительства Ростовской области.

Центр Новочеркасска оформлен в объединенную зону охраны объектов культурного наследия. Территория включает в себя сразу девять памятников федерального значения. Среди них — две триумфальные арки, могила художника Ивана Крылова, дом Митрофана Грекова, Вознесенский собор, памятник Ермаку, здания мужской гимназии и политехнического института, а также дом Фридриха Ленгника.

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Помимо них, в Новочеркасске есть еще больше 200 памятников областного значения и 56 выявленных ОКН.

Ранее из проекта охранной зоны в Ростове исключили целые кварталы Нахичевани.

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