Как выбрать елку на Новый год — 2024 и в каких цветах ее декорировать

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Многие сегодня придерживаются экологичного подхода к покупкам и потому отказываются от живой ели в пользу искусственной зеленой красавицы. Она не только простоит дольше, но и рассчитана на несколько лет использования. Главное — при выборе принять во внимание базовые требования к качеству. Важнее всего, чтобы праздник не испортила продукция недобросовестных производителей, которые используют не подлежащие переработке полимеры: их елки могут быть токсичными. Также следует изучить информацию об обработке елки огнезащитными средствами. Ели, которые не отвечают данному стандарту, нельзя украшать электрогирляндами из-за опасности пожара.
Важно купить изделие, хвоя которого хорошо прикреплена к веткам. В противном случае иголками моментально будет завалена вся комната.
Изделие не должно распространять химический запах и оставлять на полу частички пластика. Сеть магазинов «Ёлка Тренд» продает именно такие искусственные елки. Литые ветки не осыпаются, и потому новогодняя красавица будет радовать глаз не один год. Также ели от «Ёлка Тренд» не вызывают аллергии, нетоксичны для детей и животных, имеют устойчивую подставку, что полностью исключает падение изделия.
Искусственные елки отличного качества можно недорого приобрести в офлайн- и интернет-магазинах. Многие до сих пор стремятся собственноручно выбрать изделие, чтобы не нарваться на искусственную зеленую красавицу с раздражающим запахом или осыпающимися иголками.
Однако у покупок на маркетплейсах и в сетевых магазинах, где продают новогодний декор, тоже имеются преимущества. Это более низкая цена, возможность курьерской доставки товара и его возврата продавцу даже спустя несколько дней после оплаты. А видеоописание и подробное указание всех параметров изделия (высота, диаметр, число веток) сводят риск неудачного выбора практически к нулю.
Многим желающим встретить новый год в правильных цветах интересно, что понравится символу года. Это важно, чтобы грядущий год приносил только удачу, заявляют эксперты по фэн-шуй. В год Дракона актуальны красный и золотой цвета. Так что лучше всего нарядить ель золотыми шарами с красными лентами, разбавив это великолепие искусственным снегом, мишурой и дождиком.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ЗД. 15/2, ПОМЕЩ. 102, НОВОСИБИРСК, ГОРОД НОВОСИБИРСК, Новосибирская область, Россия, 630132
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