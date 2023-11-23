Как выбрать елку на Новый год — 2024 и в каких цветах ее декорировать

Многие сегодня придерживаются экологичного подхода к покупкам и потому отказываются от живой ели в пользу искусственной зеленой красавицы. Она не только простоит дольше, но и рассчитана на несколько лет использования. Главное — при выборе принять во внимание базовые требования к качеству. Важнее всего, чтобы праздник не испортила продукция недобросовестных производителей, которые используют не подлежащие переработке полимеры: их елки могут быть токсичными. Также следует изучить информацию об обработке елки огнезащитными средствами. Ели, которые не отвечают данному стандарту, нельзя украшать электрогирляндами из-за опасности пожара.