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Как выбрать елку на Новый год - 2024 и в каких цветах ее декорировать

Как выбрать елку на Новый год — 2024 и в каких цветах ее декорировать

23 ноября 2023, 05:30
Фото: Midjourney
Как выбрать елку на Новый год - 2024 и в каких цветах ее декорировать
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Новый год всегда требует активной подготовки. И самое важное тут — выбор елки, которая будет стоять дома. Где приобрести искусственную елку хорошего качества? Доступны ли они для покупки в интернете? В каких цветах украсить дерево, чтобы расположить к себе Дракона?

Рекомендации для выбора хорошей искусственной ели

Многие сегодня придерживаются экологичного подхода к покупкам и потому отказываются от живой ели в пользу искусственной зеленой красавицы. Она не только простоит дольше, но и рассчитана на несколько лет использования. Главное — при выборе принять во внимание базовые требования к качеству. Важнее всего, чтобы праздник не испортила продукция недобросовестных производителей, которые используют не подлежащие переработке полимеры: их елки могут быть токсичными. Также следует изучить информацию об обработке елки огнезащитными средствами. Ели, которые не отвечают данному стандарту, нельзя украшать электрогирляндами из-за опасности пожара.

Литая искусственная ель из «Ёлка Тренд» - пушистая, но не осыпаетсяЛитая искусственная ель из «Ёлка Тренд» - пушистая, но не осыпается
Литая искусственная ель из «Ёлка Тренд» - пушистая, но не осыпается
Фото: интернет-магазин "Ёлка Тренд"

Литая искусственная ель из «Ёлка Тренд» — пушистая, но не осыпается

Важно купить изделие, хвоя которого хорошо прикреплена к веткам. В противном случае иголками моментально будет завалена вся комната.

Изделие не должно распространять химический запах и оставлять на полу частички пластика. Сеть магазинов «Ёлка Тренд» продает именно такие искусственные елки. Литые ветки не осыпаются, и потому новогодняя красавица будет радовать глаз не один год. Также ели от «Ёлка Тренд» не вызывают аллергии, нетоксичны для детей и животных, имеют устойчивую подставку, что полностью исключает падение изделия.

Где купить искусственную елку хорошего качества в Ростове-на-Дону через интернетГде купить искусственную елку хорошего качества в Ростове-на-Дону через интернет
Где купить искусственную елку хорошего качества в Ростове-на-Дону через интернет
Фото: интернет-магазин "Ёлка Тренд"

Где купить искусственную елку хорошего качества в Ростове-на-Дону через интернет

Искусственные елки отличного качества можно недорого приобрести в офлайн- и интернет-магазинах. Многие до сих пор стремятся собственноручно выбрать изделие, чтобы не нарваться на искусственную зеленую красавицу с раздражающим запахом или осыпающимися иголками.

Однако у покупок на маркетплейсах и в сетевых магазинах, где продают новогодний декор, тоже имеются преимущества. Это более низкая цена, возможность курьерской доставки товара и его возврата продавцу даже спустя несколько дней после оплаты. А видеоописание и подробное указание всех параметров изделия (высота, диаметр, число веток) сводят риск неудачного выбора практически к нулю.

Как выбрать цвета, чтобы нарядить елку к Новому году - 2024Как выбрать цвета, чтобы нарядить елку к Новому году - 2024
Как выбрать цвета, чтобы нарядить елку к Новому году - 2024
Фото: интернет-магазин "Ёлка Тренд"

Как выбрать цвета, чтобы нарядить елку к Новому году — 2024

Многим желающим встретить новый год в правильных цветах интересно, что понравится символу года. Это важно, чтобы грядущий год приносил только удачу, заявляют эксперты по фэн-шуй. В год Дракона актуальны красный и золотой цвета. Так что лучше всего нарядить ель золотыми шарами с красными лентами, разбавив это великолепие искусственным снегом, мишурой и дождиком.

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ЗД. 15/2, ПОМЕЩ. 102, НОВОСИБИРСК, ГОРОД НОВОСИБИРСК, Новосибирская область, Россия, 630132

ОГРН/ ОГРНИП 1215400037819

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