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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Погода зимой в Ростове

Какая будет зима — точный прогноз погоды в Ростове

23 ноября 2023, 07:19
Фото: rostovgazeta.ru
Погода зимой в Ростове

Ростовчанам пообещали морозную зиму в 2023 и 2024 годах

Жителей Ростовской области все чаще интересует вопрос, какой будет прогноз погоды на зиму и в частности на декабрь. Ожидается ли снег в Новый год, в материале RostovGazeta.

Прогноз погоды в Ростове в ноябре

В Ростове-на-Дону в четверг, 23 ноября, будет облачная погода с температурой -2 градуса и порывами ветра до трех метров в секунду. С пятницы начнутся дожди, которые будут идти несколько дней, при этом температура поднимется до +10 градусов.

К воскресенью столбики термометров будут показывать +12 градусов, однако после температура пойдет на спад. В ночь на вторник, 28 ноября, может выпасть снег и похолодает до 0 градусов. А днем сохранится дождливая погода с температурой +5 градусов.

Дожди должны прекратиться в последний день ноября, 30 числа. Тогда средняя температура составит +4 градуса.

Какая будет зима 2023/2024

По прогнозу Гидрометцентра России, в Ростовской области в первый зимний месяц будет холоднее, чем обычно. Чаще всего морозы приходят только в январе, но этой зимой все будет наоборот.

В декабре температура воздуха окажется ниже нормы, а в январе — выше. Также в последний зимний месяц ожидается немного более теплая погода. Однако стоит отметить, что такие долгосрочные прогнозы часто не соответствуют ожиданиям.

Прогноз погоды в РостовеПрогноз погоды в Ростове
Прогноз погоды в Ростове
Фото: Midjourney

Прогноз погоды на декабрь

По прогнозу синоптиков, в конце этого года мы увидим только несколько солнечных дней. Большую часть времени будет облачно и может пройти небольшой дождь. Также ожидается ветреная погода, поэтому это нужно учитывать при планировании дел.

С самого начала месяца станет прохладно, и температура не поднимется выше +3 градусов. Солнце будет редко радовать нас своим светом, но, возможно, 4 числа начнется небольшое потепление до +6 градусов.

5 декабря температура опять опустится до +4 градусов. На следующий день ожидаются дожди, которые закончатся только ближе к ночи.

С 7 по 10 число погода снова будет облачной и температурой около +4 градусов. А 11 декабря возможны дожди, в последующие несколько дней можно ожидать облачную погоду.

С 14 декабря предсказывают заморозки в дневное время и падение температуры до -1 градуса. По прогнозу, 16 и 17 числа будет солнечная погода, но это не повлияет на температуру.

Однако уже 18 числа вернутся дожди, а температура поднимется до +1 градуса. Еще пару дождливых дней ожидается 20 и 23 декабря.

Ближе к 26 числу на термометрах появятся показания в +4 градуса, и на один день будет солнечная погода. В конце месяца прогнозируют снег и заморозки.

Какая будет зима в РостовеКакая будет зима в Ростове
Какая будет зима в Ростове
Фото: rostovgazeta.ru

Погода в Новый год в Ростове

Синоптики сообщили, что в новогоднюю ночь температура может опуститься до -3 градусов и будет облачная погода. Днем в этот день воздух прогреется до -1 градуса.

Добавим, что порывы ветра составят до пяти метров в секунду. Осадков в эти периоды не ожидается, поэтому отметить Новый год можно будет в комфортных условиях.

Погода на январь

В январе погода в Ростове часто меняется. Обычно в первой половине месяца относительно тепло. Температура днем составляет около +2…5 градусов, а ночью падает до -6…-8 градусов. В это время часто бывают дожди со снегом, что приводит к образованию гололеда.

Во второй половине января часто бывают сильные морозы, но они не длятся долго, обычно всего неделю. Однако в эти дни температура может понизиться до -25…-29 градусов, и выпадает много снега. К концу месяца становится немного теплее, примерно до -10…-12 градусов. Однако из-за сильного восточного ветра на улице кажется, что гораздо холоднее.

Погода в Новый годПогода в Новый год
Погода в Новый год
Фото: 1MI

Будут ли зимой погодные аномалии

Согласно прогнозу синоптиков, январь будет самым холодным месяцем зимы в донском регионе. Ожидается, что температура воздуха может опуститься до -5 градусов. Однако, не стоит ожидать ни необычной жары, ни сильных морозов в этом сезоне. В декабре средняя температура составит около -1 градуса, а в феврале около -3 градусов.

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