Какая будет зима — точный прогноз погоды в Ростове

В январе погода в Ростове часто меняется. Обычно в первой половине месяца относительно тепло. Температура днем составляет около +2…5 градусов, а ночью падает до -6…-8 градусов. В это время часто бывают дожди со снегом, что приводит к образованию гололеда.



Во второй половине января часто бывают сильные морозы, но они не длятся долго, обычно всего неделю. Однако в эти дни температура может понизиться до -25…-29 градусов, и выпадает много снега. К концу месяца становится немного теплее, примерно до -10…-12 градусов. Однако из-за сильного восточного ветра на улице кажется, что гораздо холоднее.