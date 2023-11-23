Костей не соберешь: жители Ростова рассказали о сугробах на тротуарах и гололеде

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
Сегодня ночью в Ростове выпал первый снег. Из-за мороза замерзли лужи, а на дорогах образовался гололед. Власти города рапортуют о сотнях машинах снегоуборочной техники на улицах Ростова. Однако сами горожане жалуются на неубранный снег и скользкие тротуары.
Из-за гололеда в некоторых дворах машины не могут развернуться и уехать. Чтобы дойти от одного дома к другому порой нужно держаться за деревья и заборы — так получится найти опору и не упасть на льду. «Я сейчас еле пришла домой, на таком льду упадешь — костей не соберешь», — пожаловалась RostovGazeta читательница.
Горожане сетуют, что не видели ни одной из обещанных снегоуборочных машин ни на одной из улиц, даже в центре города.
Ранее RostovGazeta рассказала о прогнозе погоды в Ростове на эту зиму.