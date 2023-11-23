Костей не соберешь: жители Ростова рассказали о сугробах на тротуарах и гололеде

Из-за гололеда в некоторых дворах машины не могут развернуться и уехать. Чтобы дойти от одного дома к другому порой нужно держаться за деревья и заборы — так получится найти опору и не упасть на льду. «Я сейчас еле пришла домой, на таком льду упадешь — костей не соберешь», — пожаловалась RostovGazeta читательница.