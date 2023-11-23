rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Костей не соберешь: жители Ростова рассказали о сугробах на тротуарах и гололеде

Костей не соберешь: жители Ростова рассказали о сугробах на тротуарах и гололеде

23 ноября 2023, 09:47
Фото: rostovgazeta.ru
Костей не соберешь: жители Ростова рассказали о сугробах на тротуарах и гололеде

Жители Ростова рассказали о сугробах на тротуарах и гололеде

Жители Ростова жалуются на сугробы в спальных районах, из-за сильного гололеда машины не могут развернуться во дворах.

Сегодня ночью в Ростове выпал первый снег. Из-за мороза замерзли лужи, а на дорогах образовался гололед. Власти города рапортуют о сотнях машинах снегоуборочной техники на улицах Ростова. Однако сами горожане жалуются на неубранный снег и скользкие тротуары.

Из-за мороза замерзли лужи, а на дорогах образовался гололед. Из-за мороза замерзли лужи, а на дорогах образовался гололед.
Из-за мороза замерзли лужи, а на дорогах образовался гололед.
Фото: rostovgazeta.ru

Из-за гололеда в некоторых дворах машины не могут развернуться и уехать. Чтобы дойти от одного дома к другому порой нужно держаться за деревья и заборы — так получится найти опору и не упасть на льду. «Я сейчас еле пришла домой, на таком льду упадешь — костей не соберешь», — пожаловалась RostovGazeta читательница.

Из-за гололеда в некоторых дворах машины не могут развернуться и уехать.Из-за гололеда в некоторых дворах машины не могут развернуться и уехать.
Из-за гололеда в некоторых дворах машины не могут развернуться и уехать.
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, когда закончится снег в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее
Горожане сетуют, что не видели ни одной из обещанных снегоуборочных машин ни на одной из улиц, даже в центре города.Горожане сетуют, что не видели ни одной из обещанных снегоуборочных машин ни на одной из улиц, даже в центре города.
Горожане сетуют, что не видели ни одной из обещанных снегоуборочных машин ни на одной из улиц, даже в центре города.
Фото: rostovgazeta.ru

Горожане сетуют, что не видели ни одной из обещанных снегоуборочных машин ни на одной из улиц, даже в центре города.

Ранее RostovGazeta рассказала о прогнозе погоды в Ростове на эту зиму.

Читайте также:
«Завтра само уберется»: ростовчане жалуются на заваленные снегом улицы и тротуарыВласти Ростова рассказали, как расчищают город от снегаЦены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за первого снега
#Общество#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Погода в Ростове#Первый снег в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Уборка снега#Ростов#RostovGazeta#Происшествия
Подпишитесь
«Завтра само уберется»: ростовчане жалуются на заваленные снегом улицы и тротуары
Сегодня, 09:09
Цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за первого снега
Сегодня, 07:32
Эксперт рассказал, куда ростовчане уедут на Новый год
Сегодня, 07:35
«Дружил с Солженицыным, воевал в Маньчжурии»: легендарный ростовский учитель Мазин
Сегодня, 07:17
Спасатель рассказал, когда последний срок замены резины на зимнюю в Ростове
Сегодня, 07:04
Глава КАМАЗа Когогин лично доставил в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:52