На Дону семьям участников СВО начнут компенсировать расходы на ЖКХ с 1 января

В четверг, 23 ноября, в ЗСРО объявили, что депутаты приняли областной закон о мерах соцподдержки, которую предоставляют участникам СВО и их близким. Согласно новому закону, с 1 января 2024 года члены семьи участников СВО смогут получать компенсацию расходов на оплату ЖКХ и взносов на капремонт общего имущества многоквартирных домов. Мера поддержки будет действовать в течение всего календарного года.