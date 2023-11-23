На Дону семьям участников СВО начнут компенсировать расходы на ЖКХ с 1 января

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В четверг, 23 ноября, в ЗСРО объявили, что депутаты приняли областной закон о мерах соцподдержки, которую предоставляют участникам СВО и их близким. Согласно новому закону, с 1 января 2024 года члены семьи участников СВО смогут получать компенсацию расходов на оплату ЖКХ и взносов на капремонт общего имущества многоквартирных домов. Мера поддержки будет действовать в течение всего календарного года.
Претендовать на эти меры поддержки смогут супруги, родители с детьми и иждивенцы военнослужащих, контрактников и добровольцев, которые находятся на СВО.
По словам председателя ЗСРО Александра Ищенко, новую льготу включили в Единый стандарт региональных мер социальной поддержки участников СВО, а сам стандарт уже внедрили в Ростовской области в полном объеме.
Ранее в Ростовской области объявили о планах расширить список льгот для участников специальной военной операции.