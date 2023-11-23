На форуме «Диалог о фейках» оценили угрозы от распространения недостоверного контента

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Как сообщает 56orb.ru, самое актуальное на сегодняшний день исследование автономной некоммерческой организации «Диалог Регионы», которая выступает организатором форума и является одним из наиболее значимых в России операторов по борьбе с недостоверной информацией, зафиксировало рост суммарного количества копий фейковой информации в восемь раз относительно 2021 года. Глава организации Владимир Табак, который и представил результаты такого исследования, отметил, что к концу текущего года число копий фейков способно достичь 12,5 миллиона.
В наступающем году число ссылок с недостоверным контентом, по прогнозам, должно вырасти до 15 миллионов. Стоит отметить, что число уникальных фейков в 2023 году равняется такому же показателю 2022 года — порядка 4000. В рамках исследования удалось выявить, что чаще всего с недостоверной информацией в интернете сталкиваются мужчины старше 40 лет, однако распространением фейковых новостей занимаются в основном женщины в возрасте 60 лет и старше.
«Наша главная задача — это создание фактчекерского сообщества в России. Фактчекинг должен стать неотъемлемой частью медиакоммуникаций. Поэтому мы совместно с партнерами развиваем фактчекинговые сети по всей стране, активно привлекаем к этому процессу медиа и студентов. Чем больше фактчекеров, тем больше у нас легитимных оснований признавать те или иные материалы недостоверными», — рассказал о внедряемых мерах борьбы с фейками Владимир Табак.
Начальник Управления Президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, выступая на пленарной сессии, подчеркнула, что текущий год ознаменовался сокращением средней продолжительности жизни фейка.
Помимо этого, спикер привлекла внимание к необходимости противостояния новой угрозе — дипфейкам, которые злоумышленники применяют для дестабилизации общественно-политического и экономического состояния России.
В 2021 году в законодательные акты были внесены поправки, позволяющие социальным сетям отслеживать контент, выкладываемый пользователями. При обнаружении фейкового контента, такого как дипфейки, соцсети имеют полномочия ограничивать доступ к данной информации или запрашивать поддержки в уполномоченных органах.
В России разработан ряд технологических решений, которые могут эффективно противостоять дипфейкам. В их числе — запущенная АНО «Диалог Регионы» система мониторинга аудиовизуальных материалов и оценки дипфейков «Зефир», которая к III кварталу 2023 года смогла добиться точности своей работы 81%.
В свою очередь начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков подчеркнул, что генеративный контент может быть и полезен, особенно если речь идет о создании качественных медиапродуктов.
«Все полезное может быть опасным, вопрос только в конкретных целях использования. Дипфейки как раз могут использоваться в качестве инструмента создания и развития российского контента, например в киносфере, тем более для этого есть все позитивные условия: голливудские продукты ушли, место для российского кино освободилось, и только за неполный 2023 год сборы отечественных картин в прокате в два раза превысили уровень сборов бывшего рекордным 2019 года», — сказал Новиков.