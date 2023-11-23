Объездная трасса Ростова встала в многокилометровой пробке после снега 23 ноября

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Напомним, что в ночь на четверг, 23 ноября, регион начало засыпать снегом. Это коснулось Ростова-на-Дону и окрестностей, что спровоцировало с утра транспортные проблемы, когда все поехали на работу.
Сейчас есть пробка длиной в шесть километров на Северном обходе Ростова, в районе поселка Щепкин. Транспортные потоки едут с низкой скоростью.
Добавим, что в самом Ростове движение сейчас довольно свободное, но есть заторы в центральной части города.
Ранее в Ростовской области движение по М-4 «Дон» парализовал снегопад. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.