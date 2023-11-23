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Объездная трасса Ростова встала в многокилометровой пробке после снега 23 ноября

Объездная трасса Ростова встала в многокилометровой пробке после снега 23 ноября

23 ноября 2023, 06:49
Фото: 1MI
Объездная трасса Ростова встала в многокилометровой пробке после снега 23 ноября
На Северном обходе Ростова-на-Дону появилась огромная пробка после выпавшего в регионе снега, говорится на онлайн-картах.

Напомним, что в ночь на четверг, 23 ноября, регион начало засыпать снегом. Это коснулось Ростова-на-Дону и окрестностей, что спровоцировало с утра транспортные проблемы, когда все поехали на работу.

Сейчас есть пробка длиной в шесть километров на Северном обходе Ростова, в районе поселка Щепкин. Транспортные потоки едут с низкой скоростью.

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Сейчас есть пробка длиной шесть километров на Северном обходе Ростова, в районе поселка Щепкин. Транспортные потоки едут с низкой скоростью.Сейчас есть пробка длиной шесть километров на Северном обходе Ростова, в районе поселка Щепкин. Транспортные потоки едут с низкой скоростью.
Сейчас есть пробка длиной шесть километров на Северном обходе Ростова, в районе поселка Щепкин. Транспортные потоки едут с низкой скоростью.
Фото: Яндекс.Карты

Добавим, что в самом Ростове движение сейчас довольно свободное, но есть заторы в центральной части города.

Ранее в Ростовской области движение по М-4 «Дон» парализовал снегопад. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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