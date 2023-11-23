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Updated Сегодня, 13:02

«Он сдетонировал»: на Дону назвали подробности падения на воинскую часть дрона ВСУ

«Он сдетонировал»: на Дону назвали подробности падения на воинскую часть дрона ВСУ

23 ноября 2023, 13:00
Фото: Trydence/cc by sa 4.0/wikimedia.org
«Он сдетонировал»: на Дону назвали подробности падения на воинскую часть дрона ВСУ

На Дону назвали подробности упавшего на воинскую часть украинского дрона

В Ростовской области на территории воинской части обнаружили обломки украинского дрона, сообщает Telegram-канал Mash.

Канал сообщил, что части беспилотника, принадлежащего Украине, нашли накануне утром и передали специалистам. Им удалось выяснить причины произошедшего и то, как дрон здесь оказался.

«Прилетел украинский дрон и произошла детонация. Никаких последствий не зарегистрировали», — уточняет канал.

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Отмечается, что, когда выяснили все обстоятельства, то части беспилотника решили уничтожить. Для проведения работ пришлось выставить оцепление.

Добавим, что никаких официальных комментариев по этому поводу не было. Вся информация сейчас уточняется.

Напомним, что в последнее время в регионе системы ПВО несколько раз реагировали на воздушные цели и успешно их сбивали. Так, 21 ноября в Минобороны РФ подтвердили уничтожение украинского беспилотника в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ВСУ#ПВО#Украина#Минобороны РФ#Дрон
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