«Он сдетонировал»: на Дону назвали подробности падения на воинскую часть дрона ВСУ

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Канал сообщил, что части беспилотника, принадлежащего Украине, нашли накануне утром и передали специалистам. Им удалось выяснить причины произошедшего и то, как дрон здесь оказался.
«Прилетел украинский дрон и произошла детонация. Никаких последствий не зарегистрировали», — уточняет канал.
Отмечается, что, когда выяснили все обстоятельства, то части беспилотника решили уничтожить. Для проведения работ пришлось выставить оцепление.
Добавим, что никаких официальных комментариев по этому поводу не было. Вся информация сейчас уточняется.
Напомним, что в последнее время в регионе системы ПВО несколько раз реагировали на воздушные цели и успешно их сбивали. Так, 21 ноября в Минобороны РФ подтвердили уничтожение украинского беспилотника в донском регионе.