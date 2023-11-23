rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:00

Published Сегодня, 20:00

Modified Сегодня, 20:08

Updated Сегодня, 20:08

Остались без воды: В Новочеркасске произошла крупная авария

Остались без воды: В Новочеркасске произошла крупная авария

23 ноября 2023, 20:00
Фото: 1MI
Авария произошла на водоводе, который снабжает Промышленный район Новочеркасска Ростовской области, сейчас организован подвоз воды для работы котельных, сообщил глава администрации города Юрий Лысенко.
«На водоводе 1000 миллиметров, питающем Промышленный район, произошла крупная авария. Сейчас подача воды временно отключена. Чтобы котельные района работали без перебоев, туда подвозят воду, при необходимости будет организован и подвоз воды для горожан», — написал Лысенко в Telegram.

Глава горадминистрации добавил, что специалисты компании работают над устранением прорыва. Однако ожидать возобновления подачы воды в Промышленный район можно будет только в пятницу днём.

Ранее на заседании правительства региона депутаты и чиновники обсудили проблемы, связанные с отопительным сезоном. Паспорта готовности к нему не получили шесть муниципалитетов, включая Ростов, Азов и Новочеркасск.

Однако губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал парламентариев быть «корректнее», потому что это не означает, по его словам, срыва отопительного сезона.

Напомним, на днях жители Ростова жаловались, что остались без отопления и горячей воды в минусовую погоду.

В день первого снега дороги Ростовской области парализовало из-за ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
Школьник за рулем протаранил столб и погиб в Ростовской областиСпасатель рассказал, когда последний срок замены резины на зимнюю в РостовеГубернатор Ростовской области назвал «неважной бумажкой» паспорт готовности к зиме
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Авария#Водовод#Глава администрации#Котельные#Промышленный район#Экотехнологии
Подпишитесь
«Завтра само уберется»: ростовчане жалуются на заваленные снегом улицы и тротуары
Сегодня, 09:09
Цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за первого снега
Сегодня, 07:32
Эксперт рассказал, куда ростовчане уедут на Новый год
Сегодня, 07:35
«Дружил с Солженицыным, воевал в Маньчжурии»: легендарный ростовский учитель Мазин
Сегодня, 07:17
Спасатель рассказал, когда последний срок замены резины на зимнюю в Ростове
Сегодня, 07:04
Глава КАМАЗа Когогин лично доставил в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:52