Остались без воды: В Новочеркасске произошла крупная авария

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«На водоводе 1000 миллиметров, питающем Промышленный район, произошла крупная авария. Сейчас подача воды временно отключена. Чтобы котельные района работали без перебоев, туда подвозят воду, при необходимости будет организован и подвоз воды для горожан», — написал Лысенко в Telegram.
Глава горадминистрации добавил, что специалисты компании работают над устранением прорыва. Однако ожидать возобновления подачы воды в Промышленный район можно будет только в пятницу днём.
Ранее на заседании правительства региона депутаты и чиновники обсудили проблемы, связанные с отопительным сезоном. Паспорта готовности к нему не получили шесть муниципалитетов, включая Ростов, Азов и Новочеркасск.
Однако губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал парламентариев быть «корректнее», потому что это не означает, по его словам, срыва отопительного сезона.
Напомним, на днях жители Ростова жаловались, что остались без отопления и горячей воды в минусовую погоду.