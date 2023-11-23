Показанные Путину в Ростове вездеходы уничтожили украинские беспилотники «Баба Яга»

Напомним, во время визита в Ростов-на-Дону Путину показали новые военные мотовездеходы, которые нужны для разведывательных и поисково-спасательных операций. По информации издания, в зоне боевых действий их оборудовали пулеметными установками, на которых есть прожекторы.