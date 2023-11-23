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Показанные Путину в Ростове вездеходы уничтожили украинские беспилотники «Баба Яга»

Показанные Путину в Ростове вездеходы уничтожили украинские беспилотники «Баба Яга»

23 ноября 2023, 12:45
Фото: mil.ru
Показанные Путину в Ростове вездеходы уничтожили украинские беспилотники «Баба Яга»

Показанные Путину в Ростове вездеходы уничтожили украинские дроны «Баба Яга»

При помощи мотовездеходов, которые показали президенту Владимиру Путину в Ростове-на-Дону, удалось уничтожить украинскую технику, сообщает издание «Новороссия».

Напомним, во время визита в Ростов-на-Дону Путину показали новые военные мотовездеходы, которые нужны для разведывательных и поисково-спасательных операций. По информации издания, в зоне боевых действий их оборудовали пулеметными установками, на которых есть прожекторы.

«В результате началась охота „Бабу Ягу“ — это украинский тяжелый беспилотник, способный нести крупные взрывные устройства. Их активно используют в ночное время», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что вначале пулеметчики ориентируются на звук и как только он появляется, то включают прожектор. А далее идет работа с двух столов.

По данным издания, уже удалось сбить два украинских гексакоптера. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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