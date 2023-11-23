Показанные Путину в Ростове вездеходы уничтожили украинские беспилотники «Баба Яга»

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Напомним, во время визита в Ростов-на-Дону Путину показали новые военные мотовездеходы, которые нужны для разведывательных и поисково-спасательных операций. По информации издания, в зоне боевых действий их оборудовали пулеметными установками, на которых есть прожекторы.
«В результате началась охота „Бабу Ягу“ — это украинский тяжелый беспилотник, способный нести крупные взрывные устройства. Их активно используют в ночное время», — сказано в сообщении.
Отмечается, что вначале пулеметчики ориентируются на звук и как только он появляется, то включают прожектор. А далее идет работа с двух столов.
По данным издания, уже удалось сбить два украинских гексакоптера. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.