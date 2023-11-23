«Полезное оздоровление»: врач рассказал, почему ростовчанам надо массово есть тыкву

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Медики рассказывают, что тыква используется в пищу на протяжении всей истории существования человека. Сперва тыквой кормили скот. Но ее быстро распробовали и стали употреблять в пищу бедные люди. Однако со временем, оценив пользу тыквы для организма, ее стали есть люди всех сословий.
«С медицинской точки зрения тыква очень полезна. Особенно, если человек имеет определенные заболевания», — отмечает врач одной из ростовских поликлиник.
Употреблять тыкву доктора рекомендуют при сердечно-сосудистых патологиях, при сахарном диабете, при ожирении, при заболеваниях желудочно-кишечной системы. А также для профилактики возникновения этих заболеваний.
Рецептов для приготовления тыквы великое множество. Оптимальным вариантом готовки врачи считают вареную, тушеную или запеченную тыкву.
«В тыкве содержится много полезных микроэлементов и витаминов. Но самая большая, на мой взгляд, ценность заключается в клетчатке, которая содержится в тыкве. Она оказывает благоприятное воздействие на кишечник, очищая его», — говорит врач.
Полезным доктора считают и тыквенное масло.
«Если употреблять тыквенное масло по ложке утром и вечером за 30 минут до еды, оно хорошо тренирует желчный пузырь», — уверенны медики.
Прием на ночь 50-100 грамм тыквенного сока помогает расслабиться и улучшить сон. А употребление тыквенных семечек, которые продают лущеными, врачи считают хорошим глистогонным средством.
«В своей практике я не сталкивался с тем, чтобы кто-то переел тыквы. Будем откровенны — ее много не съесть. А переедание вредно всегда. В идеале следует употреблять в сезон 200-300 грамм приготовленной тыквы ежедневно. Но сторонники здорового образа жизни замораживают в морозилке тыкву, чтобы она круглый год присутствовала на столе», — резюмирует врач.
Ранее RostovGazeta сообщала пять рецептов потрясающих блюд, которые можно приготовить из тыквы.