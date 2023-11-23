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Врач рассказал, почему ростовчанам надо массово есть тыкву

«Полезное оздоровление»: врач рассказал, почему ростовчанам надо массово есть тыкву

23 ноября 2023, 07:00
Фото: rostovgazeta.ru
Врач рассказал, почему ростовчанам надо массово есть тыкву

Врач рассказал, почему ростовчанам надо массово есть тыкву

Тыква любых размеров и форм уже давно стала излюбленным блюдом у некоторых ростовчан. В чем польза тыквы, и в каком виде ее лучше употреблять, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Медики рассказывают, что тыква используется в пищу на протяжении всей истории существования человека. Сперва тыквой кормили скот. Но ее быстро распробовали и стали употреблять в пищу бедные люди. Однако со временем, оценив пользу тыквы для организма, ее стали есть люди всех сословий.

«С медицинской точки зрения тыква очень полезна. Особенно, если человек имеет определенные заболевания», — отмечает врач одной из ростовских поликлиник.

Употреблять тыкву доктора рекомендуют при сердечно-сосудистых патологиях, при сахарном диабете, при ожирении, при заболеваниях желудочно-кишечной системы. А также для профилактики возникновения этих заболеваний.

Рецептов для приготовления тыквы великое множество. Оптимальным вариантом готовки врачи считают вареную, тушеную или запеченную тыкву.

Рецептов для приготовления тыквы множество. Оптимальным вариантом готовки врачи считают вареную, тушеную или запеченную тыкву.Рецептов для приготовления тыквы множество. Оптимальным вариантом готовки врачи считают вареную, тушеную или запеченную тыкву.
Рецептов для приготовления тыквы множество. Оптимальным вариантом готовки врачи считают вареную, тушеную или запеченную тыкву.
Фото: rostovgazeta.ru
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«В тыкве содержится много полезных микроэлементов и витаминов. Но самая большая, на мой взгляд, ценность заключается в клетчатке, которая содержится в тыкве. Она оказывает благоприятное воздействие на кишечник, очищая его», — говорит врач.

Полезным доктора считают и тыквенное масло.

«Если употреблять тыквенное масло по ложке утром и вечером за 30 минут до еды, оно хорошо тренирует желчный пузырь», — уверенны медики.

Прием на ночь 50-100 грамм тыквенного сока помогает расслабиться и улучшить сон. А употребление тыквенных семечек, которые продают лущеными, врачи считают хорошим глистогонным средством.

А употребление тыквенных семечек, которые продают лущеными, врачи считают хорошим глистогонным средством.А употребление тыквенных семечек, которые продают лущеными, врачи считают хорошим глистогонным средством.
А употребление тыквенных семечек, которые продают лущеными, врачи считают хорошим глистогонным средством.
Фото: Pxhere

«В своей практике я не сталкивался с тем, чтобы кто-то переел тыквы. Будем откровенны — ее много не съесть. А переедание вредно всегда. В идеале следует употреблять в сезон 200-300 грамм приготовленной тыквы ежедневно. Но сторонники здорового образа жизни замораживают в морозилке тыкву, чтобы она круглый год присутствовала на столе», — резюмирует врач.

Ранее RostovGazeta сообщала пять рецептов потрясающих блюд, которые можно приготовить из тыквы.

Что ростовчанам приготовить из тыквы: пять потрясающих рецептов
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