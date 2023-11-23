«Полезное оздоровление»: врач рассказал, почему ростовчанам надо массово есть тыкву

«В своей практике я не сталкивался с тем, чтобы кто-то переел тыквы. Будем откровенны — ее много не съесть. А переедание вредно всегда. В идеале следует употреблять в сезон 200-300 грамм приготовленной тыквы ежедневно. Но сторонники здорового образа жизни замораживают в морозилке тыкву, чтобы она круглый год присутствовала на столе», — резюмирует врач.