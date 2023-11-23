Расходы Ростовской области выросли на 20 млрд рублей

Депутаты в Ростовской области приняли в первом чтении проект областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. В Законодательном Собрании региона рассказали, что увеличение доходной и расходной части говорит о том, что Ростовская область улучшает свои возможности. Несмотря на внешние факторы, регион успешно адаптировался к новым реалиям.