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Published Сегодня, 12:57

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Updated Сегодня, 12:59

Расходы Ростовской области выросли на 20 млрд руб

Расходы Ростовской области выросли на 20 млрд рублей

23 ноября 2023, 12:57
Фото: rostovgazeta.ru
Расходы Ростовской области выросли на 20 млрд руб
Расходы Ростовской области увеличатся на 7,4%, сообщили в Законодательном Собрании региона.

Депутаты в Ростовской области приняли в первом чтении проект областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. В Законодательном Собрании региона рассказали, что увеличение доходной и расходной части говорит о том, что Ростовская область улучшает свои возможности. Несмотря на внешние факторы, регион успешно адаптировался к новым реалиям.

Расходы региона выросли на 7,4%, то есть на 20,6 миллиарда рублей, и сейчас составляют 300,2 миллиарда рублей. Две трети от этой суммы в 2024 году потратят на социальную сферу и экономическое развитие.

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Окончательно принять бюджет региона на следующий год депутаты должны в декабре.

Ранее сообщалось, что Минфин Ростовской области возьмет в долг у банка три миллиарда рублей.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#ЗСРО#Бюджет Ростовской области
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