Расходы Ростовской области выросли на 20 млрд рублей

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Депутаты в Ростовской области приняли в первом чтении проект областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. В Законодательном Собрании региона рассказали, что увеличение доходной и расходной части говорит о том, что Ростовская область улучшает свои возможности. Несмотря на внешние факторы, регион успешно адаптировался к новым реалиям.
Расходы региона выросли на 7,4%, то есть на 20,6 миллиарда рублей, и сейчас составляют 300,2 миллиарда рублей. Две трети от этой суммы в 2024 году потратят на социальную сферу и экономическое развитие.
Окончательно принять бюджет региона на следующий год депутаты должны в декабре.
Ранее сообщалось, что Минфин Ростовской области возьмет в долг у банка три миллиарда рублей.