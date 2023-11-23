Ростов завалило снегом и льдом, пока власти решали судьбу многодетных семей

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Издание «Новороссия» объявило, что представленные президенту Владимиру Путину в Ростове мотовездеходы смогли уничтожить украинские дроны «Баба Яга».
Сами мотовездеходы планировали использовать для разведки и поисково-спасательных работ, однако, по информации издания, технику оборудовали пулеметными установками и прожекторами. Именно благодаря этой модификации удалось начать охоту на «Бабу Ягу» — украинские тяжелые беспилотники, которые могут переносить взрывные устройства. По данным издания, чаще всего атаки этим типом беспилотников производят в ночное время.
Обычно в ходе «охоты» пулеметчики ориентируются на звуки полета гексакоптеров, прожекторы включают при приближении цели, обстрелы дронов ведут с двух столов. С помощью этой схемы якобы удалось сбить уже две «Бабы Яги», однако официального подтверждения информации не поступало.
Важной новостью дня стало внесение изменений в закон о мерах поддержки многодетных семей. Теперь дончане смогут каждый год получить одну выплату в размере 15 тысяч рублей для сборов ребенка в школу. Средства будут начисляться из материнского капитала, и если детей в семье несколько, то родители смогут получить по 15 тысяч рублей на подготовку каждого школьника к учебному году.
В Заксобрании Ростовской области объяснили эти изменения тем, что раньше маткапитал можно было потратить только на услуги образования, и это нововведение может стать хорошей поддержкой для семей, испытывающих финансовые трудности во время подготовки детей к школе. Деньги можно потратить не только на одежду, обувь и новую канцелярию для ребенка, но также купить спортивный инвентарь или музыкальный инструмент.
Ситуация усугубилась к вечеру, когда на дорогах зафиксировали почти десяток ДТП, кроме того, одна авария унесла жизнь женщины, пострадали четыре человека.