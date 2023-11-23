rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:20

Published Сегодня, 17:20

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Ростов завалило снегом и льдом, пока власти решали судьбу многодетных семей

Ростов завалило снегом и льдом, пока власти решали судьбу многодетных семей

23 ноября 2023, 17:20
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Ростов завалило снегом и льдом, пока власти решали судьбу многодетных семей
Ростов оказался погребенным под снегом и льдом, пока власти решали, как собрать детей из многодетных семей в школу, а СМИ обсуждали успехи новой техники в борьбе с украинскими беспилотниками.

Последнее слово техники

Издание «Новороссия» объявило, что представленные президенту Владимиру Путину в Ростове мотовездеходы смогли уничтожить украинские дроны «Баба Яга».

Сами мотовездеходы планировали использовать для разведки и поисково-спасательных работ, однако, по информации издания, технику оборудовали пулеметными установками и прожекторами. Именно благодаря этой модификации удалось начать охоту на «Бабу Ягу» — украинские тяжелые беспилотники, которые могут переносить взрывные устройства. По данным издания, чаще всего атаки этим типом беспилотников производят в ночное время.

Фото: Midjourney

Обычно в ходе «охоты» пулеметчики ориентируются на звуки полета гексакоптеров, прожекторы включают при приближении цели, обстрелы дронов ведут с двух столов. С помощью этой схемы якобы удалось сбить уже две «Бабы Яги», однако официального подтверждения информации не поступало.

Снова в школу

Важной новостью дня стало внесение изменений в закон о мерах поддержки многодетных семей. Теперь дончане смогут каждый год получить одну выплату в размере 15 тысяч рублей для сборов ребенка в школу. Средства будут начисляться из материнского капитала, и если детей в семье несколько, то родители смогут получить по 15 тысяч рублей на подготовку каждого школьника к учебному году.

Выплатой смогут воспользоваться семьи, где дети учатся не только в обычных школах, но и получают дополнительное образованиеВыплатой смогут воспользоваться семьи, где дети учатся не только в обычных школах, но и получают дополнительное образование
Выплатой смогут воспользоваться семьи, где дети учатся не только в обычных школах, но и получают дополнительное образование
Фото: rostovgazeta.ru

В Заксобрании Ростовской области объяснили эти изменения тем, что раньше маткапитал можно было потратить только на услуги образования, и это нововведение может стать хорошей поддержкой для семей, испытывающих финансовые трудности во время подготовки детей к школе. Деньги можно потратить не только на одежду, обувь и новую канцелярию для ребенка, но также купить спортивный инвентарь или музыкальный инструмент.

Замело по самые уши

Главной новостью дня стал долгожданный снегопад, которые накрыл не только улицы Ростова-на-Дону, но и весь регион. Вместе с зимней сказкой в Ростовской области наступил настоящий транспортный коллапс, цены на такси поднялись в 2-3 раза, а на улицах образовались колоссальные пробки.

Костей не соберешь: жители Ростова рассказали о сугробах на тротуарах и гололеде
Узнать подробнее

Ситуация усугубилась к вечеру, когда на дорогах зафиксировали почти десяток ДТП, кроме того, одна авария унесла жизнь женщины, пострадали четыре человека.

Еще одной значимой проблемой стала уборка улиц от последствий снегопада: хотя к работам должны были подключиться 114 единиц снегоуборочной техники, в отдельных районах Ростова жители не увидели ни одной КДМ даже к обеду.

Читайте также:
В день первого снега дороги Ростовской области парализовало из-за ДТП«Внимание, разыскивается дворник»: на Дону закончились специалисты по уборке улицЭкс-председатель Ростовского облсуда Золотарева на допросах начала называть фамилии
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Школа#Дети#ДТП#Материнский капитал#Надежда Пустяк#Такси#Транспорт#Беспилотник#Техника#Последние новости Ростова на сегодня#Уборка#Снег#Снегопад#Власти#Закон#Ростов#18+#Транспортный коллапс#Многодетные семьи#Происшествия
Подпишитесь
«Завтра само уберется»: ростовчане жалуются на заваленные снегом улицы и тротуары
Сегодня, 09:09
Цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за первого снега
Сегодня, 07:32
Эксперт рассказал, куда ростовчане уедут на Новый год
Сегодня, 07:35
«Дружил с Солженицыным, воевал в Маньчжурии»: легендарный ростовский учитель Мазин
Сегодня, 07:17
Спасатель рассказал, когда последний срок замены резины на зимнюю в Ростове
Сегодня, 07:04
Глава КАМАЗа Когогин лично доставил в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:52