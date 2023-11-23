Ростов завалило снегом и льдом, пока власти решали судьбу многодетных семей

В Заксобрании Ростовской области объяснили эти изменения тем, что раньше маткапитал можно было потратить только на услуги образования, и это нововведение может стать хорошей поддержкой для семей, испытывающих финансовые трудности во время подготовки детей к школе. Деньги можно потратить не только на одежду, обувь и новую канцелярию для ребенка, но также купить спортивный инвентарь или музыкальный инструмент.