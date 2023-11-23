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Ростовский облсуд оставил в силе приговор бывшему главному архитектору Таганрога

Ростовский облсуд оставил в силе приговор бывшему главному архитектору Таганрога

23 ноября 2023, 13:43
Фото: 1MI
Ростовский облсуд оставил в силе приговор бывшему главному архитектору Таганрога
Ростовский областной суд оставил без удовлетворения жалобу бывшего председателя комитета по архитектуре и градостроительству Дмитрия Иваненко, который получил от бизнесмена взятку на сумму 500 тысяч рублей, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

Напомним, в августе бывший главный архитектор Таганрога Дмитрий Иваненко был осужден за взятку. Правоохранителям и суду удалось установить, что бывший председатель комитета по архитектуре и градостроительству получил от местного предпринимателя полмиллиона рублей за разрешение на ввод в эксплуатацию здания на территории Таганрога.

В Таганрогском городском суде бывшего архитектора признали виновным в получении взятки в крупном размере. В качестве меры наказания ему определили семь лет в колонии строгого режима, а также запретили занимать определенные должности в течение пяти лет, кроме того, ему придется выплатить десятикратный размере полученной взятки — пять миллионов рублей.

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Иваненко пытался обжаловать приговор в Ростовском областном суде, но потерпел неудачу — приговор оставили без изменений.

Ранее бывший председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева начала называть имена своих сообщников.

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