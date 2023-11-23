Ростовский облсуд оставил в силе приговор бывшему главному архитектору Таганрога

В Таганрогском городском суде бывшего архитектора признали виновным в получении взятки в крупном размере. В качестве меры наказания ему определили семь лет в колонии строгого режима, а также запретили занимать определенные должности в течение пяти лет, кроме того, ему придется выплатить десятикратный размере полученной взятки — пять миллионов рублей.