Ростовский облсуд оставил в силе приговор бывшему главному архитектору Таганрога

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Напомним, в августе бывший главный архитектор Таганрога Дмитрий Иваненко был осужден за взятку. Правоохранителям и суду удалось установить, что бывший председатель комитета по архитектуре и градостроительству получил от местного предпринимателя полмиллиона рублей за разрешение на ввод в эксплуатацию здания на территории Таганрога.
В Таганрогском городском суде бывшего архитектора признали виновным в получении взятки в крупном размере. В качестве меры наказания ему определили семь лет в колонии строгого режима, а также запретили занимать определенные должности в течение пяти лет, кроме того, ему придется выплатить десятикратный размере полученной взятки — пять миллионов рублей.
Иваненко пытался обжаловать приговор в Ростовском областном суде, но потерпел неудачу — приговор оставили без изменений.
Ранее бывший председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева начала называть имена своих сообщников.