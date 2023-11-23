Семьям Ростовской области выделят по 15 тысяч рублей на подготовку детей к школе

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В четверг, 23 ноября, парламентарии Ростовской области приняли изменения в областной закон о мерах поддержки многодетных семей в части использования средств материнского капитала. До настоящего момента деньги маткапитала можно было потратить на детское образование, однако средства перечислялись на счет образовательного учреждения и позволяли оплатить только образовательные услуги.
Теперь же многодетные дончане получат возможность тратить материнский капитал на сборы детей в школу. Покупку необходимой одежды, обуви, канцелярии. На эти цели можно получать выплату по 15 тысяч рублей на каждого ребенка, однако деньги можно будет получить только один раз в год.
«Выплатой смогут воспользоваться семьи, где дети учатся не только в обычных школах, но и получают дополнительное образование. Эти средства можно будет направить, например, также на покупку спортинвентаря или музыкального инструмента», — рассказал спикер донского парламента Александр Ищенко.
Власти уточнили, что в законе закреплена и ежегодная индексация выплаты, соответствующая прогнозу инфляции.
Ранее митрополит Меркурий заявил, что проблемы демографии позволит решить не маткапитал, а высокие идеалы семейной жизни.