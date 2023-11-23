rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Семьям Ростовской области выделят по 15 тысяч рублей на подготовку детей к школе

Семьям Ростовской области выделят по 15 тысяч рублей на подготовку детей к школе

23 ноября 2023, 14:10
Фото: 1MI
Семьям Ростовской области выделят по 15 тысяч рублей на подготовку детей к школе
В Ростовской области многодетные семьи смогут использовать маткапитал для сборов детей в школу, об этом сообщили в пресс-службе донского Заксобрания.

В четверг, 23 ноября, парламентарии Ростовской области приняли изменения в областной закон о мерах поддержки многодетных семей в части использования средств материнского капитала. До настоящего момента деньги маткапитала можно было потратить на детское образование, однако средства перечислялись на счет образовательного учреждения и позволяли оплатить только образовательные услуги.

Теперь же многодетные дончане получат возможность тратить материнский капитал на сборы детей в школу. Покупку необходимой одежды, обуви, канцелярии. На эти цели можно получать выплату по 15 тысяч рублей на каждого ребенка, однако деньги можно будет получить только один раз в год.

Жителям в Ростовской области разрешили тратить деньги из маткапитала
Узнать подробнее

«Выплатой смогут воспользоваться семьи, где дети учатся не только в обычных школах, но и получают дополнительное образование. Эти средства можно будет направить, например, также на покупку спортинвентаря или музыкального инструмента», — рассказал спикер донского парламента Александр Ищенко.

Власти уточнили, что в законе закреплена и ежегодная индексация выплаты, соответствующая прогнозу инфляции.

Ранее митрополит Меркурий заявил, что проблемы демографии позволит решить не маткапитал, а высокие идеалы семейной жизни.

Читайте также:
Митрополит Меркурий усомнился в пользе маткапитала в Ростовской областиБанк ДОМ. РФ: 2000 семей получили кредит до маткапитала для оформления ипотекиВ Ростовской области пенсионер с друзьями обналичил 200 сертификатов на маткапитал
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Школа#Надежда Пустяк#Социальные выплаты#Последние новости Ростова на сегодня#Многодетные семьи в Ростовской области#18+#Многодетные семьи#Маткапитал#Происшествия
Подпишитесь
«Завтра само уберется»: ростовчане жалуются на заваленные снегом улицы и тротуары
Сегодня, 09:09
Цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за первого снега
Сегодня, 07:32
Эксперт рассказал, куда ростовчане уедут на Новый год
Сегодня, 07:35
«Дружил с Солженицыным, воевал в Маньчжурии»: легендарный ростовский учитель Мазин
Сегодня, 07:17
Спасатель рассказал, когда последний срок замены резины на зимнюю в Ростове
Сегодня, 07:04
Глава КАМАЗа Когогин лично доставил в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:52