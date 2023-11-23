Семьям Ростовской области выделят по 15 тысяч рублей на подготовку детей к школе

Теперь же многодетные дончане получат возможность тратить материнский капитал на сборы детей в школу. Покупку необходимой одежды, обуви, канцелярии. На эти цели можно получать выплату по 15 тысяч рублей на каждого ребенка, однако деньги можно будет получить только один раз в год.