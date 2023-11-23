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Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Следователь Яндиев рассказал, что будет с убийцей криминального авторитета в Белой Калитве

Следователь Яндиев рассказал, что будет с убийцей бизнесмена в Белой Калитве

23 ноября 2023, 14:14
Фото: Midjourney
Следователь Яндиев рассказал, что будет с убийцей криминального авторитета в Белой Калитве

Следователь Яндиев рассказал, что будет с убийцей бизнесмена в Белой Калитве

Человека, расстрелявшего бизнесмена Владимира Борисенко в Белой Калитве Ростовской области, оперативные работники найдут и задержат, сообщил RostovGazeta поймавший Чикатило следователь Амурхан Яндиев.

Напомним, что возле спорткомплекса в Белой Калитве Ростовской области расстреляли бывшего криминального авторитета и бизнесмена Владимира Борисенко. Неизвестный выстрелил четыре раза ему в грудь и голову. Борисенко скончался.

По статьям об убийстве и о незаконном обороте оружия и боеприпасов заведено уголовное дело. Сейчас идут оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступника.

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«Расскажу случай из своей практики. В далеком 1996 году я занимался очень серьезной бандой в Волгодонске. На ее счету было восемь трупов и покушение на одного из руководителей завода. Все были пойманы, а главарь банды ушел», — отмечает Амурхан Яндиев.

Собеседник подчеркивает, что разыскивали главаря банды много лет. Задержать его удалось в 2008 году. Так и расстрелявшего Владимира Борисенко прямо на улице тоже поймают.

Ранее RostovGazeta выясняла, кем был расстрелянный на Дону криминальный авторитет Владимир Борисенко.

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