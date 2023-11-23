Следователь Яндиев рассказал, что будет с убийцей бизнесмена в Белой Калитве

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Напомним, что возле спорткомплекса в Белой Калитве Ростовской области расстреляли бывшего криминального авторитета и бизнесмена Владимира Борисенко. Неизвестный выстрелил четыре раза ему в грудь и голову. Борисенко скончался.
По статьям об убийстве и о незаконном обороте оружия и боеприпасов заведено уголовное дело. Сейчас идут оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступника.
«Расскажу случай из своей практики. В далеком 1996 году я занимался очень серьезной бандой в Волгодонске. На ее счету было восемь трупов и покушение на одного из руководителей завода. Все были пойманы, а главарь банды ушел», — отмечает Амурхан Яндиев.
Собеседник подчеркивает, что разыскивали главаря банды много лет. Задержать его удалось в 2008 году. Так и расстрелявшего Владимира Борисенко прямо на улице тоже поймают.
Ранее RostovGazeta выясняла, кем был расстрелянный на Дону криминальный авторитет Владимир Борисенко.