Следователь Яндиев рассказал, что будет с убийцей бизнесмена в Белой Калитве

«Расскажу случай из своей практики. В далеком 1996 году я занимался очень серьезной бандой в Волгодонске. На ее счету было восемь трупов и покушение на одного из руководителей завода. Все были пойманы, а главарь банды ушел», — отмечает Амурхан Яндиев.