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Ростовскую область засыпало снегом ночью 23 ноября

«Снег валит без остановки»: настоящая зима наступила в Ростове-на-Дону в ноябре

23 ноября 2023, 04:51
Фото: 1MI

Ростовскую область засыпало снегом ночью 23 ноября

В Ростовской области наступила настоящая зима и в нескольких территориях выпал снег, сообщили местные жители в соцсетях.

В частности, снегопад прошел в Азове и Ростове-на-Дону, где дороги и тротуары окрасились в белый цвет. Проезжая часть стала скользкой, из-за чего автомобили заносит, а некоторые водители воспользовались моментом и устроили дрифт.

«Азов заваливает снегом. Дворы уже покрылись белым ковром», — пишут местные жители.

«Центр Ростова тоже засыпает снегом. Снегоуборочные машины готовы к работе», — сообщили горожане.

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«Чувствую, что утром сугробы будут, валит без остановки, крупными хлопьями», — рассказали ростовчане. В целом многие горожане обрадовались наступлению зимней погоды.

Также они напомнили, что скоро ожидается потепление и весь выпавший снег растает.

Ранее спасатели призвали дончан отказаться от дальних поездок во время снегопада.

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