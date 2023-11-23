«Снег валит без остановки»: настоящая зима наступила в Ростове-на-Дону в ноябре

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
В частности, снегопад прошел в Азове и Ростове-на-Дону, где дороги и тротуары окрасились в белый цвет. Проезжая часть стала скользкой, из-за чего автомобили заносит, а некоторые водители воспользовались моментом и устроили дрифт.
«Азов заваливает снегом. Дворы уже покрылись белым ковром», — пишут местные жители.
«Центр Ростова тоже засыпает снегом. Снегоуборочные машины готовы к работе», — сообщили горожане.
«Чувствую, что утром сугробы будут, валит без остановки, крупными хлопьями», — рассказали ростовчане. В целом многие горожане обрадовались наступлению зимней погоды.
Также они напомнили, что скоро ожидается потепление и весь выпавший снег растает.
Ранее спасатели призвали дончан отказаться от дальних поездок во время снегопада.