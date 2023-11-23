Стали известны подробности гибели четырех детей в Ростовской области

Posted Сегодня, 20:57
Published Сегодня, 20:57
Modified Сегодня, 21:02
Updated Сегодня, 21:02
Трагедия произошла в хуторе Шахтенки донского региона, где в одном из домов от печи пошел угарный газ. Дети в этот момент были одни дома, взрослых рядом не оказалось.
«В результате погибли дети в возрасте 6, 7, 10 и 15 лет», — говорится в публикации.
Добавим, что других подробностей произошедшего на данный момент нет. Местных жителей призвали не оставлять несовершеннолетних одних и не пользоваться неисправными печами
«Стоит очищать дымоход от сажи. Нужно всегда присматривать за затопленными печами», — уточнили в МЧС.
Ранее в Ростовской области на заснеженной трассе в ДТП погибла женщина.