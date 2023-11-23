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Published Сегодня, 20:57

Modified Сегодня, 21:02

Updated Сегодня, 21:02

Стали известны подробности гибели четырех детей в Ростовской области

Стали известны подробности гибели четырех детей в Ростовской области

23 ноября 2023, 20:57
Фото: 1MI
В Ростовской области из-за отравления погибли четверо несовершеннолетних, сообщили в МЧС России.

Трагедия произошла в хуторе Шахтенки донского региона, где в одном из домов от печи пошел угарный газ. Дети в этот момент были одни дома, взрослых рядом не оказалось.

«В результате погибли дети в возрасте 6, 7, 10 и 15 лет», — говорится в публикации.

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Добавим, что других подробностей произошедшего на данный момент нет. Местных жителей призвали не оставлять несовершеннолетних одних и не пользоваться неисправными печами

«Стоит очищать дымоход от сажи. Нужно всегда присматривать за затопленными печами», — уточнили в МЧС.

Ранее в Ростовской области на заснеженной трассе в ДТП погибла женщина.

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