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Published Сегодня, 08:50

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Updated Сегодня, 08:52

Стало известно, когда закончится снег в Ростове-на-Дону

Стало известно, когда закончится снег в Ростове-на-Дону

23 ноября 2023, 08:50
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, когда закончится снег в Ростове-на-Дону

Сезон дождей начнется в Ростове-на-Дону после снегопада с 24 ноября

В Ростове-на-Дону снегопад временно прекратится в пятницу, 24 ноября, но начнется сезон дождей, следует из прогнозов синоптиков.

Напомним, что в городе и окрестностях уже выпал снег, который теперь ожидается также и в ночь на пятницу. А температура в это время опустится до -3 градусов, ветер усилится до 7 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +9 градусов, начнутся дожди и усилится ветер. Снегопада в это время ждать, конечно, не стоит.

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Дождливая погода будет сохраняться до следующей среды, 29 ноября. Максимальная температура окажется в воскресенье, 26 числа, когда достигнет +15 градусов, после чего пойдет на спад.

В ночь на вторник снова ожидается снегопад, который завершится ближе к утру.

Ранее спасатели призвали дончан отказаться от дальних поездок во время снегопада.

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