Стало известно, когда закончится снег в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Напомним, что в городе и окрестностях уже выпал снег, который теперь ожидается также и в ночь на пятницу. А температура в это время опустится до -3 градусов, ветер усилится до 7 метров в секунду.
Днем воздух прогреется до +9 градусов, начнутся дожди и усилится ветер. Снегопада в это время ждать, конечно, не стоит.
Дождливая погода будет сохраняться до следующей среды, 29 ноября. Максимальная температура окажется в воскресенье, 26 числа, когда достигнет +15 градусов, после чего пойдет на спад.
В ночь на вторник снова ожидается снегопад, который завершится ближе к утру.
Ранее спасатели призвали дончан отказаться от дальних поездок во время снегопада.