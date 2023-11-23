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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

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Updated Сегодня, 12:06

Студенты ДГТУ разработали проекты благоустройства ростовских родников

Студенты ДГТУ разработали проекты благоустройства ростовских родников

23 ноября 2023, 12:04
Фото: ДГТУ
Участники конкурса «Родники Ростова» представили свой взгляд на то, как должны выглядеть основные источники донской столицы.

В рамках расширенного заседания ученого совета ДГТУ председатель правления АНО «парк Темерник» Николай Бритвин и руководитель областного отделения Союза архитекторов России Алексей Полянский наградили победителей конкурса.

Напомним, конкурс среди студентов кафедры «Архитектура» факультета «Школа архитектуры, дизайна и искусств» ДГТУ, был проведен в прошлом году. Юные зодчие представили несколько десятков работ, среди которых профессиональное жюри отобрало семь победителей. Проекты экспонировались на профессиональных выставках и форумах.

Объектами своего творчества ребята выбрали наиболее известные родники Донской столицы — Гремучий, Парамоновский, Сурб-Хач и другие. Все работы очень интересные, и было бы неплохо воплотить их в жизнь. В связи с этим Алексей Полянский предложил в рамках возрождения студенческих стройотрядов создать рабочие группы студентов, которые занялись бы благоустройством источников в соответствии со сделанными ими же проектами. Сейчас в АНО «парк Темерник» прорабатывается алгоритм реализации этой идеи.

Стоит отметить, что тема городских источников вызвала живой отклик не только у студентов, но и среди присутствующих на ученом совете. Несколько человек заинтересовались деятельностью Владимира Гиро по сохранению родников, и договорились о сотрудничестве. Вызвала интерес и работа активиста Владислава Макеева по поддержанию и обустройству Гремучего родника. Предприниматель Яков Клейносов, который планирует обустройство на берегу Темерника нескольких зон отдыха, выразил готовность пригласить студентов к их проектированию, и также на основе стройотряда принять участие в их создании.

А победителем прошедшего конкурса «Родники Ростова» стала Вероника Потапова за проект благоустройства территории родника «Сурб-Хач». Она стала обладателем диплома Союза архитекторов России первой степени.

Потапова ВВ ДГТУ, каф Архитектура, рук. проф. Пименова Е.В., доц. Брыкова Н.А. Родник Сурб ХачПотапова ВВ ДГТУ, каф Архитектура, рук. проф. Пименова Е.В., доц. Брыкова Н.А. Родник Сурб Хач
Потапова ВВ ДГТУ, каф Архитектура, рук. проф. Пименова Е.В., доц. Брыкова Н.А. Родник Сурб Хач

Дипломами второй степени отметили работы Яны Кочерга, Юлии Гребень и Алины Вайчикаускас. Девушки представили проекты благоустройства Парамоновского источника, родника в парке «Дружба» и Гремучего, соответственно.

И завершили тройку призеров Валерия Пронникова, Юлия Матузова и Арина Дроздова. Объектом приложения их талантов стали родник «Александровский», источники в парке «Дружба и на ул. Кржижановского, 396.

Представляем работы победителей и другие проекты

Кочерга Я.В. ДГТУ, каф Архитектура, рук. ст. пр.Харченко Л.Н., асс.Тарасов А.А. Родник ПарамоновскийКочерга Я.В. ДГТУ, каф Архитектура, рук. ст. пр.Харченко Л.Н., асс.Тарасов А.А. Родник Парамоновский
Вайчикаускас А.В. ДГТУ, каф Архитектура, рук. проф. Пименова Е.В., доц. Брыкова Н.А. Родник ГремучийВайчикаускас А.В. ДГТУ, каф Архитектура, рук. проф. Пименова Е.В., доц. Брыкова Н.А. Родник Гремучий
Гребень Ю.С. ДГТУ, каф Архитектура, рук. ст. пр.Харченко Л.Н., асс.Тарасов А.А. Родник парк ДружбаГребень Ю.С. ДГТУ, каф Архитектура, рук. ст. пр.Харченко Л.Н., асс.Тарасов А.А. Родник парк Дружба
Пронникова В.С. ДГТУ, каф Архитектура, рук. доц. Морковин А.Б., асс. Тарасов А.А Родник АлександровскийПронникова В.С. ДГТУ, каф Архитектура, рук. доц. Морковин А.Б., асс. Тарасов А.А Родник Александровский
Матузова Ю.А. ДГТУ, каф Архитектура, рук. доц. Морковин А.Б., асс. Тарасов А.А Родник № 12 парк ДружбаМатузова Ю.А. ДГТУ, каф Архитектура, рук. доц. Морковин А.Б., асс. Тарасов А.А Родник № 12 парк Дружба
Дроздова А.А. ДГТУ, каф Архитектура, рук. ст. пр.Харченко Л.Н., асс.Тарасов А.А. Родник Кржижановского,396Дроздова А.А. ДГТУ, каф Архитектура, рук. ст. пр.Харченко Л.Н., асс.Тарасов А.А. Родник Кржижановского,396
Кузнецова В.Д. каф Архитектура, рук. ст. пр.Харченко Л.Н., асс.Тарасов А.А. Родник АлександровскийКузнецова В.Д. каф Архитектура, рук. ст. пр.Харченко Л.Н., асс.Тарасов А.А. Родник Александровский
Степанько Н. Д. каф Архитектура, рук. ст. пр.Харченко Л.Н., асс.Тарасов А.А. Родник ГремучийСтепанько Н. Д. каф Архитектура, рук. ст. пр.Харченко Л.Н., асс.Тарасов А.А. Родник Гремучий
Кочерга Я.В. ДГТУ, каф Архитектура, рук. ст. пр.Харченко Л.Н., асс.Тарасов А.А. Родник Парамоновский
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