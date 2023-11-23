Студенты ДГТУ разработали проекты благоустройства ростовских родников

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В рамках расширенного заседания ученого совета ДГТУ председатель правления АНО «парк Темерник» Николай Бритвин и руководитель областного отделения Союза архитекторов России Алексей Полянский наградили победителей конкурса.
Напомним, конкурс среди студентов кафедры «Архитектура» факультета «Школа архитектуры, дизайна и искусств» ДГТУ, был проведен в прошлом году. Юные зодчие представили несколько десятков работ, среди которых профессиональное жюри отобрало семь победителей. Проекты экспонировались на профессиональных выставках и форумах.
Объектами своего творчества ребята выбрали наиболее известные родники Донской столицы — Гремучий, Парамоновский, Сурб-Хач и другие. Все работы очень интересные, и было бы неплохо воплотить их в жизнь. В связи с этим Алексей Полянский предложил в рамках возрождения студенческих стройотрядов создать рабочие группы студентов, которые занялись бы благоустройством источников в соответствии со сделанными ими же проектами. Сейчас в АНО «парк Темерник» прорабатывается алгоритм реализации этой идеи.
Стоит отметить, что тема городских источников вызвала живой отклик не только у студентов, но и среди присутствующих на ученом совете. Несколько человек заинтересовались деятельностью Владимира Гиро по сохранению родников, и договорились о сотрудничестве. Вызвала интерес и работа активиста Владислава Макеева по поддержанию и обустройству Гремучего родника. Предприниматель Яков Клейносов, который планирует обустройство на берегу Темерника нескольких зон отдыха, выразил готовность пригласить студентов к их проектированию, и также на основе стройотряда принять участие в их создании.
А победителем прошедшего конкурса «Родники Ростова» стала Вероника Потапова за проект благоустройства территории родника «Сурб-Хач». Она стала обладателем диплома Союза архитекторов России первой степени.
Дипломами второй степени отметили работы Яны Кочерга, Юлии Гребень и Алины Вайчикаускас. Девушки представили проекты благоустройства Парамоновского источника, родника в парке «Дружба» и Гремучего, соответственно.
И завершили тройку призеров Валерия Пронникова, Юлия Матузова и Арина Дроздова. Объектом приложения их талантов стали родник «Александровский», источники в парке «Дружба и на ул. Кржижановского, 396.
Представляем работы победителей и другие проекты