Студенты ДГТУ разработали проекты благоустройства ростовских родников

Объектами своего творчества ребята выбрали наиболее известные родники Донской столицы — Гремучий, Парамоновский, Сурб-Хач и другие. Все работы очень интересные, и было бы неплохо воплотить их в жизнь. В связи с этим Алексей Полянский предложил в рамках возрождения студенческих стройотрядов создать рабочие группы студентов, которые занялись бы благоустройством источников в соответствии со сделанными ими же проектами. Сейчас в АНО «парк Темерник» прорабатывается алгоритм реализации этой идеи.