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Сын Михаила Круга начинает штурмовать музыкальный олимп

Сын Михаила Круга начинает штурмовать музыкальный олимп

23 ноября 2023, 11:35
Фото: 1MI
Сын знаменитого шансонье Михаила Круга, Александр, решил покорить музыкальный мир. Он начал выступать на корпоративных мероприятиях, а его гонорар уже поднимается до 400 тысяч рублей. Интерес к его выступлениям остается неизменным. Совместно с матерью, Ириной Круг, они гастролируют по всей стране.

Эзотерик и таролог Марианна Абравитова поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своим мнением о шансах Александра повторить успех своего отца. По ее словам, сын Круга обречен на успех.

Она объясняет это тем, что династия Круга была и остается любимой у всего народа. Ее появление связано с трагической утратой Михаила и сложностями, которые пережила его семья. Они были в опасности, но справились с ней и приняли наследие отца. Дело Михаила Круга живет в его семье, считает Абравитова, и перед Александром уже проложена красная дорожка.

Александра не рассматривают с предубеждением, как других детей знаменитостей. Публика принимает его с открытой душой. Вдова Круга и его сын — талантливые люди, на самом деле любящие Михаила и стремящиеся, чтобы его музыка была услышана. Они не просто зарабатывают деньги, они продолжают дело легендарного шансонье. Александр обречен на успех. Они делают хорошее и светлое дело. Залы всегда будут заполнены, заключает эксперт.

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