Сын Михаила Круга начинает штурмовать музыкальный олимп

Она объясняет это тем, что династия Круга была и остается любимой у всего народа. Ее появление связано с трагической утратой Михаила и сложностями, которые пережила его семья. Они были в опасности, но справились с ней и приняли наследие отца. Дело Михаила Круга живет в его семье, считает Абравитова, и перед Александром уже проложена красная дорожка.