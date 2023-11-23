Сын Михаила Круга начинает штурмовать музыкальный олимп

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Эзотерик и таролог Марианна Абравитова поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своим мнением о шансах Александра повторить успех своего отца. По ее словам, сын Круга обречен на успех.
Она объясняет это тем, что династия Круга была и остается любимой у всего народа. Ее появление связано с трагической утратой Михаила и сложностями, которые пережила его семья. Они были в опасности, но справились с ней и приняли наследие отца. Дело Михаила Круга живет в его семье, считает Абравитова, и перед Александром уже проложена красная дорожка.
Александра не рассматривают с предубеждением, как других детей знаменитостей. Публика принимает его с открытой душой. Вдова Круга и его сын — талантливые люди, на самом деле любящие Михаила и стремящиеся, чтобы его музыка была услышана. Они не просто зарабатывают деньги, они продолжают дело легендарного шансонье. Александр обречен на успех. Они делают хорошее и светлое дело. Залы всегда будут заполнены, заключает эксперт.