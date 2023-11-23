Цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за первого снега

Чтобы добраться с окраины города в центр, придется отдать за такси, минимум, 600 рублей. Поездка в пределах одного района обойдется в 400 рублей. Жителям Батайска, чтобы добраться в Ростов на такси, нужно заплатить почти 700 рублей. Чуть меньше надо отдать за путь с Западного на Сельмаш.