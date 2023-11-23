Цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за первого снега

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
В Ростове минувшей ночью прошел первый снег. Из-за сильного похолодания на дорогах города также образовался гололед. По этим причинам с утра в Ростове значительно поднялись цены на такси. На ситуацию повлиял и высокий спрос на транспорт.
Чтобы добраться с окраины города в центр, придется отдать за такси, минимум, 600 рублей. Поездка в пределах одного района обойдется в 400 рублей. Жителям Батайска, чтобы добраться в Ростов на такси, нужно заплатить почти 700 рублей. Чуть меньше надо отдать за путь с Западного на Сельмаш.
Напомним, объездная трасса Ростова встала в многокилометровой пробке после снега 23 ноября.