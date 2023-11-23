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Published Сегодня, 07:32

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Цены на такси взлетели на 500 рублей в Ростове из-за первого снега

Цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за первого снега

23 ноября 2023, 07:32
Фото: Midjourney
Цены на такси взлетели на 500 рублей в Ростове из-за первого снега
Такси в Ростове значительно подорожало из-за первого снега в городе, сообщает «Яндекс. Go».

В Ростове минувшей ночью прошел первый снег. Из-за сильного похолодания на дорогах города также образовался гололед. По этим причинам с утра в Ростове значительно поднялись цены на такси. На ситуацию повлиял и высокий спрос на транспорт.

Фоторепортаж: первый снег выпал в Ростове
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Чтобы добраться с окраины города в центр, придется отдать за такси, минимум, 600 рублей. Поездка в пределах одного района обойдется в 400 рублей. Жителям Батайска, чтобы добраться в Ростов на такси, нужно заплатить почти 700 рублей. Чуть меньше надо отдать за путь с Западного на Сельмаш.

Напомним, объездная трасса Ростова встала в многокилометровой пробке после снега 23 ноября.

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