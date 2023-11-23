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Published Сегодня, 10:50

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Updated Сегодня, 10:51

Цифровой гид по сибирской кухне стал доступен для ростовчан

Цифровой гид по сибирской кухне стал доступен для ростовчан

23 ноября 2023, 10:50
Фото: МТС
Цифровой гастрономический путеводитель запустили в цифровой экосистеме МТС. Первые шаги в этом направлении коснулись сибирской кухни и непосредственно Красноярска.

Теперь любой желающий сможет узнать о продуктах и блюдах, составляющих основу современной аутентичной кухни Сибири, приготовить их и попробовать.

Гид рассказывает почему нужно попробовать сугудай, строганину, блюда из дичи и северной рыбы, а также дает рекомендации, в каких ресторанах Красноярска лучше всего это сделать. В разработке гастрономического гида принимали участие представители ведущих гастрономических групп, эксперты и лидеры мнений. Здесь известные бренд-шефы флагманских ресторанов всегда готовы рассказать о традициях и продуктах, сформировавших основы локальной гастрономии, и поделиться рецептами фирменных блюд, таких как тартар из говядины и икрой из белых грибов, или карпаччо из оленины с ягодным соусом.

Фото: МТС

В МТС Travel отметили, что Красноярский край давно стал самым быстрорастущим регионом Сибири по поездкам в 2023 году. Без учета гостей из соседних сибирских регионов, чаще всего сюда приезжают жители Москвы (18%), Забайкальского края (8%), Санкт-Петербурга (6%), Краснодарского края (5%) и Амурской области (5%).

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