Цифровой гид по сибирской кухне стал доступен для ростовчан

Гид рассказывает почему нужно попробовать сугудай, строганину, блюда из дичи и северной рыбы, а также дает рекомендации, в каких ресторанах Красноярска лучше всего это сделать. В разработке гастрономического гида принимали участие представители ведущих гастрономических групп, эксперты и лидеры мнений. Здесь известные бренд-шефы флагманских ресторанов всегда готовы рассказать о традициях и продуктах, сформировавших основы локальной гастрономии, и поделиться рецептами фирменных блюд, таких как тартар из говядины и икрой из белых грибов, или карпаччо из оленины с ягодным соусом.