Цифровой гид по сибирской кухне стал доступен для ростовчан

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Теперь любой желающий сможет узнать о продуктах и блюдах, составляющих основу современной аутентичной кухни Сибири, приготовить их и попробовать.
Гид рассказывает почему нужно попробовать сугудай, строганину, блюда из дичи и северной рыбы, а также дает рекомендации, в каких ресторанах Красноярска лучше всего это сделать. В разработке гастрономического гида принимали участие представители ведущих гастрономических групп, эксперты и лидеры мнений. Здесь известные бренд-шефы флагманских ресторанов всегда готовы рассказать о традициях и продуктах, сформировавших основы локальной гастрономии, и поделиться рецептами фирменных блюд, таких как тартар из говядины и икрой из белых грибов, или карпаччо из оленины с ягодным соусом.
В МТС Travel отметили, что Красноярский край давно стал самым быстрорастущим регионом Сибири по поездкам в 2023 году. Без учета гостей из соседних сибирских регионов, чаще всего сюда приезжают жители Москвы (18%), Забайкальского края (8%), Санкт-Петербурга (6%), Краснодарского края (5%) и Амурской области (5%).