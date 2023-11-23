В день первого снега дороги Ростовской области парализовало из-за ДТП

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
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Вечером четверга, 23 ноября, во время первого снегопада в Ростовской области дороги в Ростове и ближайших городах парализовало пробками. Согласно данным пользовательских карт, ДТП возникли в Ростове-на-Дону, его пригороде и Новочеркасске. Там пробка протяженностью 16,4 километра растянулась по Северному обходу Ростова-на-Дону из-за ДТП в районе озера Сусликового, кроме того, стоит проспект Малиновского из-за ДТП на развязке с улицей Таганрогской.
Также ростовчане сообщают о ДТП на перекрестке улиц Стадионной и Фрунзе, проспекте Шолохова и площади Гагарина. В Аксае в пробках из-за ДТП стоит улица Садовая и проспект Ленина, а на выезде из Новочеркасска парализовано движение по Ростовскому шоссе от обхода Ростова до Баклановского проспекта. Протяженность пробки составила 9,2 километра, а автомобилисты уточнили, что ДТП произошло въездного знака в город рядом с поклонным крестом.
Подробности и причины ДТП в настоящий момент уточняются, водителям рекомендуется увеличить дистанцию во время непогоды и гололеда, а также выбирать безопасную скорость движения.
Ранее в Ростове из-за снегопада и гололеда цены на такси взлетели в три раза.