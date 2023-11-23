В день первого снега дороги Ростовской области парализовало из-за ДТП

Также ростовчане сообщают о ДТП на перекрестке улиц Стадионной и Фрунзе, проспекте Шолохова и площади Гагарина. В Аксае в пробках из-за ДТП стоит улица Садовая и проспект Ленина, а на выезде из Новочеркасска парализовано движение по Ростовскому шоссе от обхода Ростова до Баклановского проспекта. Протяженность пробки составила 9,2 километра, а автомобилисты уточнили, что ДТП произошло въездного знака в город рядом с поклонным крестом.