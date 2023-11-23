В Подмосковье откроется первый елочный базар

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Через две недели в Подмосковье начнут работу первые пункты продажи новогодних елок. По информации, полученной интернет-изданием «Подмосковье сегодня» от пресс-службы регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия, уже определены места для установки базаров в 45 городских округах. Всего планируется открыть 250 точек на всей территории региона.
Заместитель председателя Правительства Московской области и министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов сообщил, что первый елочный базар начнет свою работу 8 декабря в соответствии с устоявшейся традицией. С 15 декабря планируется полноценное открытие всех точек продажи хвойных деревьев. Продажи будут продолжаться до 10 января.
Стоит отметить, что все официальные пункты продажи будут оформлены в едином стиле, соответствующем бренду «Зима в Подмосковье». Интересно, что ели и сосны будут поставляться как из Московской области, так и из Рязанской, Пензенской и Владимирской областей.
Жители Подмосковья уже могут ознакомиться с картой, на которой отмечены все места продажи новогодних елок, а также посетить сайт ведомства для получения дополнительной информации.