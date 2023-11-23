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В Подмосковье откроется первый елочный базар

В Подмосковье откроется первый елочный базар

23 ноября 2023, 10:19
Фото: 1MI
В Подмосковье открывается первый елочный базар, на котором планируется продавать ели и сосны из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей; базар будет работать с 8 декабря по 10 января в 250 точках продаж, оформленных в едином стиле бренда «Зима в Подмосковье».

Через две недели в Подмосковье начнут работу первые пункты продажи новогодних елок. По информации, полученной интернет-изданием «Подмосковье сегодня» от пресс-службы регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия, уже определены места для установки базаров в 45 городских округах. Всего планируется открыть 250 точек на всей территории региона.

Заместитель председателя Правительства Московской области и министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов сообщил, что первый елочный базар начнет свою работу 8 декабря в соответствии с устоявшейся традицией. С 15 декабря планируется полноценное открытие всех точек продажи хвойных деревьев. Продажи будут продолжаться до 10 января.

Стоит отметить, что все официальные пункты продажи будут оформлены в едином стиле, соответствующем бренду «Зима в Подмосковье». Интересно, что ели и сосны будут поставляться как из Московской области, так и из Рязанской, Пензенской и Владимирской областей.

Жители Подмосковья уже могут ознакомиться с картой, на которой отмечены все места продажи новогодних елок, а также посетить сайт ведомства для получения дополнительной информации.

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