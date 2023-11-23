В Подмосковье откроется первый елочный базар

Стоит отметить, что все официальные пункты продажи будут оформлены в едином стиле, соответствующем бренду «Зима в Подмосковье». Интересно, что ели и сосны будут поставляться как из Московской области, так и из Рязанской, Пензенской и Владимирской областей.