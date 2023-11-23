В Ростовской области на М-4 «Дон» движение парализовала 12-километровая пробка

В четверг, 23 ноября, на картах появилась информация о возникновении серьезного затора на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Пробка растянулась от 1001-го до 1013-го километра трассы М-4 «Дон» в московском направлении — от окраины Красюковского сельского поселения до выезда из города Шахты на М-4. 12-километровый затор придется проезжать час, поскольку альтернативных путей движения не предусмотрено.