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В Ростовской области на М-4 «Дон» движение парализовала 12-километровая пробка

В Ростовской области на М-4 «Дон» движение парализовала 12-километровая пробка

23 ноября 2023, 12:46
Фото: 1MI
В Ростовской области на М-4 «Дон» движение парализовала 12-километровая пробка
В Ростовской области из-за дорожных работ на трассе М-4 «Дон» возникла огромная пробка, сведения об этом появились в сервисе «Яндекс. Карты».

В четверг, 23 ноября, на картах появилась информация о возникновении серьезного затора на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Пробка растянулась от 1001-го до 1013-го километра трассы М-4 «Дон» в московском направлении — от окраины Красюковского сельского поселения до выезда из города Шахты на М-4. 12-километровый затор придется проезжать час, поскольку альтернативных путей движения не предусмотрено.

В четверг, 23 ноября, на картах появилась информация о возникновении серьезного затора на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. В четверг, 23 ноября, на картах появилась информация о возникновении серьезного затора на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.
В четверг, 23 ноября, на картах появилась информация о возникновении серьезного затора на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области.
Фото: Яндекс Карты

Причиной возникновения столь серьезных заторов стала непогода, а также дорожные работы, которые проводят на развязке с трассой А-270. Автомобилистам рекомендуется учитывать дорожную обстановку при расчете пути движения, а также помнить о соблюдении ПДД в период непогоды, чтобы избежать аварий.

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Ранее дончан и гостей Ростовской области предупредили о метели 23 и 24 ноября.

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