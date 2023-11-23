В Ростовской области на М-4 «Дон» движение парализовала 12-километровая пробка

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
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Updated Сегодня, 12:48
В четверг, 23 ноября, на картах появилась информация о возникновении серьезного затора на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Пробка растянулась от 1001-го до 1013-го километра трассы М-4 «Дон» в московском направлении — от окраины Красюковского сельского поселения до выезда из города Шахты на М-4. 12-километровый затор придется проезжать час, поскольку альтернативных путей движения не предусмотрено.
Причиной возникновения столь серьезных заторов стала непогода, а также дорожные работы, которые проводят на развязке с трассой А-270. Автомобилистам рекомендуется учитывать дорожную обстановку при расчете пути движения, а также помнить о соблюдении ПДД в период непогоды, чтобы избежать аварий.