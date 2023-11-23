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В Ростовской области на заснеженной трассе в ДТП погибла женщина

В Ростовской области на заснеженной трассе в ДТП погибла женщина

23 ноября 2023, 16:16
Фото: 1MI
В Ростовской области на заснеженной трассе в ДТП погибла женщина
В Ростовской области в ДТП на заснеженной трассе разбились пять человек, четверо из них получили травмы, умерла одна пассажирка, об этом сообщили в пресс-службе донского УГИБДД.

В четверг, 23 ноября, в 11.35 мск на 20-м километре трассы «село Заветное — село Ремонтное» произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей.

По предварительной аварии, 27-летний водитель «ВАЗ-2110» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Priora, которой управлял 44-летний водитель.

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В результате столкновения погибла 51-летняя пассажирка «ВАЗ-2110», оба водителя и два пассажира Lada Priora[прим. редакции — возраст пассажиров 51 и 24 года] получили травмы, их доставили в больницу.

Фото с места аварииФото с места аварии
Фото с места аварии
Фото: t.me/gibdd161

Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.

Ранее в Ростовской области долгожданный первый снег спровоцировал около десятка ДТП.

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