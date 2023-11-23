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В центре Ростова максимальную высоту у новостроек ограничат до 30 метров

В центре Ростова максимальную высоту у новостроек ограничат до 30 метров

23 ноября 2023, 05:48
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в центральной части города максимальная высота новых зданий составит 30 метра, сообщила представитель Заксобрания Ростовской области Светлана Мананкина.

В городе проект объединенной зоны охраны центральной части утвердят до конца года. Он уже прошел согласование в Минкульте России.

Первоначально в проекте говорилось, что максимально допустимая высота новых зданий в историческом центре составит 33 метра. Однако эти параметры были раскритикованы.

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«Теперь же — от 10 до 24 метров, за исключением 7 небольших участков, где допускается до 30 метров», — уточнила Мананкина.

Также стало известно, что из проекта охранной зоны в Ростове исключили целые кварталы Нахичевани. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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