В центре Ростова максимальную высоту у новостроек ограничат до 30 метров

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:52
В городе проект объединенной зоны охраны центральной части утвердят до конца года. Он уже прошел согласование в Минкульте России.
Первоначально в проекте говорилось, что максимально допустимая высота новых зданий в историческом центре составит 33 метра. Однако эти параметры были раскритикованы.
«Теперь же — от 10 до 24 метров, за исключением 7 небольших участков, где допускается до 30 метров», — уточнила Мананкина.
Также стало известно, что из проекта охранной зоны в Ростове исключили целые кварталы Нахичевани. Материал на эту тему читайте по ссылке.