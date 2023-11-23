Власти Ростова рассказали, как расчищают город от снега

Несмотря на то, что снег уже давно закончился, коммунальные службы все еще не могут справиться с его расчисткой. В социальных сетях ростовчане жалуются на заваленные снегом тротуары.



Ранее RostovGazeta рассказала, какой будет погода зимой в Ростове.