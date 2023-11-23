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Published Сегодня, 08:42

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Власти Ростова рассказали, как расчищают город от снега

Власти Ростова рассказали, как расчищают город от снега

23 ноября 2023, 08:42
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова рассказали, как расчищают город от снега

На уборку снега в Ростове направили 114 единиц техники

Работы по расчистке снега все еще продолжаются в Ростове, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

В Ростове сегодня ночью пошел первый снег. Власти города утверждают, что уже тогда коммунальная техника вышла его расчищать. Также обрабатывались от гололеда дороги и тротуары.

«Было задействовано 114 единиц техники, в том числе 64 комбинированные дорожные машины и 100 уборщиков территорий», — заверяет глава городской администрации Логвиненко.

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Несмотря на то, что снег уже давно закончился, коммунальные службы все еще не могут справиться с его расчисткой. Несмотря на то, что снег уже давно закончился, коммунальные службы все еще не могут справиться с его расчисткой.
Несмотря на то, что снег уже давно закончился, коммунальные службы все еще не могут справиться с его расчисткой.
Фото: rostov-gorod.ru

Несмотря на то, что снег уже давно закончился, коммунальные службы все еще не могут справиться с его расчисткой. В социальных сетях ростовчане жалуются на заваленные снегом тротуары.

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