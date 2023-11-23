Власти Ростова рассказали, как расчищают город от снега

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
В Ростове сегодня ночью пошел первый снег. Власти города утверждают, что уже тогда коммунальная техника вышла его расчищать. Также обрабатывались от гололеда дороги и тротуары.
«Было задействовано 114 единиц техники, в том числе 64 комбинированные дорожные машины и 100 уборщиков территорий», — заверяет глава городской администрации Логвиненко.
Несмотря на то, что снег уже давно закончился, коммунальные службы все еще не могут справиться с его расчисткой. В социальных сетях ростовчане жалуются на заваленные снегом тротуары.
Ранее RostovGazeta рассказала, какой будет погода зимой в Ростове.