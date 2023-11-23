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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

В Ростовской области рекрутеры объявили об острой нехватке дворников

«Внимание, разыскивается дворник»: на Дону закончились специалисты по уборке улиц

23 ноября 2023, 15:18
Фото: 1MI
В Ростовской области рекрутеры объявили об острой нехватке дворников

В Ростовской области рекрутеры объявили об острой нехватке дворников

В Ростовской области рекрутеры не могут найти сотрудников на должность дворника, виной всему низкий уровень престижности и низкие зарплаты, об этом сообщили эксперты портала по поиску работы HeadHunter.

В четверг, 23 ноября, в Ростовской области улицы замело тоннами снега, на помощь местным жителям могли прийти только дворники, однако рекрутеры заявили, что сфера уборки общественных территорий стремительно теряет кадры, а новых кандидатов на работу просто не появляется.

По словам экспертов, в начале ноября высокие показатели кадрового голода регистрировали среди дворников. На каждую опубликованную вакансию пришлось всего по 0,6 резюме, обошли дворников лишь токари и фрезеровщики — на каждого специалиста в этой области приходится по две вакансии.

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Причиной этого, по результатам недавнего опроса аналитиков, называются низкий уровень престижа профессии, о котором заявили 58% респондентов. Кроме того, именно профессия дворника возглавила топ наименее популярных профессий.

Кроме того, проблемой сферы стали низкие зарплаты. По данным сервиса «Люди в цифрах», донские дворники могут рассчитывать на зарплату от 19 до 29 тысяч рублей. И если раньше это было неплохим уровнем оплаты для подработки, то дончане выбирают работу курьеров, комплектовщиков и разнорабочих в крупных компаниях, предлагающих расширенный соцпакет и бонусы.

Вместе с этим эксперты уточнили, что и мигранты перестали наниматься дворниками из-за низкого курса рубля и альтернативы в виде работы в такси, ритейле и на производствах.

Ранее власти объяснили рост цен на проезд в Ростове острым дефицитом водителей.

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