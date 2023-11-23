«Внимание, разыскивается дворник»: на Дону закончились специалисты по уборке улиц

Кроме того, проблемой сферы стали низкие зарплаты. По данным сервиса «Люди в цифрах», донские дворники могут рассчитывать на зарплату от 19 до 29 тысяч рублей. И если раньше это было неплохим уровнем оплаты для подработки, то дончане выбирают работу курьеров, комплектовщиков и разнорабочих в крупных компаниях, предлагающих расширенный соцпакет и бонусы.