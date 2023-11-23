«Внимание, разыскивается дворник»: на Дону закончились специалисты по уборке улиц

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
В четверг, 23 ноября, в Ростовской области улицы замело тоннами снега, на помощь местным жителям могли прийти только дворники, однако рекрутеры заявили, что сфера уборки общественных территорий стремительно теряет кадры, а новых кандидатов на работу просто не появляется.
По словам экспертов, в начале ноября высокие показатели кадрового голода регистрировали среди дворников. На каждую опубликованную вакансию пришлось всего по 0,6 резюме, обошли дворников лишь токари и фрезеровщики — на каждого специалиста в этой области приходится по две вакансии.
Причиной этого, по результатам недавнего опроса аналитиков, называются низкий уровень престижа профессии, о котором заявили 58% респондентов. Кроме того, именно профессия дворника возглавила топ наименее популярных профессий.
Кроме того, проблемой сферы стали низкие зарплаты. По данным сервиса «Люди в цифрах», донские дворники могут рассчитывать на зарплату от 19 до 29 тысяч рублей. И если раньше это было неплохим уровнем оплаты для подработки, то дончане выбирают работу курьеров, комплектовщиков и разнорабочих в крупных компаниях, предлагающих расширенный соцпакет и бонусы.
Вместе с этим эксперты уточнили, что и мигранты перестали наниматься дворниками из-за низкого курса рубля и альтернативы в виде работы в такси, ритейле и на производствах.
Ранее власти объяснили рост цен на проезд в Ростове острым дефицитом водителей.