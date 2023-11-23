Военный суд в Ростове приговорил к 18 годам тюрьмы агента Голубева

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Южный окружной военный суд вынес приговор украинскому агенту Дмитрию Голубеву. Его признали виновным в подрыве здания ГИБДД в Мелитополе в 2022 году. Суд назначил Голубеву наказание в виде 18 лет лишения свободы.
Голубев был завербован ГУР Украины в марте 2022 года. Тогда же его обучили изготовлению самодельных устройств. Свои знания на практике он смог использовать уже в августе. Он установил несколько взрывных устройств на разных точках в Мелитополе. Одно из них сработало в зданию местного МРЭО. К счастью, никто не пострадал. Остальные взрывные устройства обезвредили силовики.
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