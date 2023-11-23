Воинскую часть оцепили в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
По данным канала, накануне на территории части якобы заметили обломки и собранные неопасные части отдали экспертам для выяснения обстоятельств. Теперь появилось заключение от них.
«Этот дрон оказался украинским и его запустили для атаки на воинскую часть. Он залетел на территорию и сдетонировал, последствий от этого никаких не было», — уточнил канал.
Отмечается, что когда все выяснилось, то обнаруженные элементы решили уничтожить и для этого выставляли оцепление. Все работы прошли по запланированному сценарию.
Добавим, что официальных данных по этому поводу не было. Вся информация по ситуации уточняется.
Ранее украинский беспилотник сбили над Ростовской областью 21 ноября.