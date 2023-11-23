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Updated Сегодня, 12:14

ВСУ могли атаковать беспилотником воинскую часть в Ростовской области

ВСУ могли атаковать беспилотником воинскую часть в Ростовской области

23 ноября 2023, 12:12
Фото: 63.rosguard.gov.ru
ВСУ могли атаковать беспилотником воинскую часть в Ростовской области
В Ростовской области одну из воинских частей мог атаковать украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, части беспилотника нашли накануне в утреннее время на территории части. Говорится, что их передали экспертам для выяснения всех обстоятельств.

«Они сообщили, что залетел украинский дрон и сдетонировал, но последствий никаких не было. Для уничтожения осколков выставили оцепление, после чего провели работы», — пишет канал.

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Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется. При этом 21 ноября над регионом был уничтожен беспилотник самолетного типа, запущенный Украиной. Об этом сообщили в Минобороны, а также информацию подтвердил губернатор.

Добавим, что в последнее время в регионе относительно часто срабатывает система ПВО.

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