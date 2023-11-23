ВСУ могли атаковать беспилотником воинскую часть в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
По информации канала, части беспилотника нашли накануне в утреннее время на территории части. Говорится, что их передали экспертам для выяснения всех обстоятельств.
«Они сообщили, что залетел украинский дрон и сдетонировал, но последствий никаких не было. Для уничтожения осколков выставили оцепление, после чего провели работы», — пишет канал.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется. При этом 21 ноября над регионом был уничтожен беспилотник самолетного типа, запущенный Украиной. Об этом сообщили в Минобороны, а также информацию подтвердил губернатор.
Добавим, что в последнее время в регионе относительно часто срабатывает система ПВО.