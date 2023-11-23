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Юрист Габович разъяснил, почему ввели запрет на пиротехнику в Ростовской области

Юрист Габович разъяснил, почему ввели запрет на пиротехнику в Ростовской области

23 ноября 2023, 08:21
Фото: 1MI
Юрист Габович разъяснил, почему ввели запрет на пиротехнику в Ростовской области
Введение ограничений на использование салютов и фейерверков осуществляется в рамках среднего уровня реагирования, который был введен в Ростовской области в 2022 году. Об этом сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Напомним, что с 1 декабря в Ростовской области введен запрет на использование салютов и фейерверков. Ограничения будут действовать с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года включительно.

«Ограничения на использование пиротехники определенного класса делается в целях усиления общественного порядка и безопасности», — отмечает Антон Габович.

По словам юриста, с 1 декабря запрещается использовать петарды, фейерверки, салюты и другие подобные изделия. Запрет не касается бенгальских огней, фонтанов холодного огня и многого другого, соответствующих первому классу опасности.

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«Важно понимать, что запрета на продажу пиротехники нет. Ограничения касаются только использования или применения», — разъясняет юрист.«Важно понимать, что запрета на продажу пиротехники нет. Ограничения касаются только использования или применения», — разъясняет юрист.
«Важно понимать, что запрета на продажу пиротехники нет. Ограничения касаются только использования или применения», — разъясняет юрист.
Фото: 21.mchs.gov.ru

«Важно понимать, что запрета на продажу пиротехники нет. Ограничения касаются только использования или применения», — разъясняет юрист.

Ранее RostovGazeta сообщала, как запрет на использование пиротехники восприняли донские предприниматели.

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