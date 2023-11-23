Юрист Габович разъяснил, почему ввели запрет на пиротехнику в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Напомним, что с 1 декабря в Ростовской области введен запрет на использование салютов и фейерверков. Ограничения будут действовать с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года включительно.
«Ограничения на использование пиротехники определенного класса делается в целях усиления общественного порядка и безопасности», — отмечает Антон Габович.
По словам юриста, с 1 декабря запрещается использовать петарды, фейерверки, салюты и другие подобные изделия. Запрет не касается бенгальских огней, фонтанов холодного огня и многого другого, соответствующих первому классу опасности.
«Важно понимать, что запрета на продажу пиротехники нет. Ограничения касаются только использования или применения», — разъясняет юрист.
Ранее RostovGazeta сообщала, как запрет на использование пиротехники восприняли донские предприниматели.