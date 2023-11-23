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Published Сегодня, 09:09

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«Завтра само уберется»: ростовчане жалуются на заваленные снегом улицы и тротуары

«Завтра само уберется»: ростовчане жалуются на заваленные снегом улицы и тротуары

23 ноября 2023, 09:09
Фото: rostovgazeta.ru
«Завтра само уберется»: ростовчане жалуются на заваленные снегом улицы и тротуары

Ростовчане массово жалуются на заваленные снегом улицы и тротуары

В Ростове выпал первый снег, местные жители в социальных сетях жалуются, что его уборкой занимаются только в центре города.

Минувшей ночью в Ростове прошел первый снегопад. Власти города заверяют, что уже тогда на улицы вышла снегоуборочная техника, а коммунальные службы начали обрабатывать дороги от гололеда.

Фоторепортаж: первый снег выпал в Ростове
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Однако сами ростовчане жалуются на то, как убирается снег. Они пишут, что коммунальные службы работают только в центре города, на окраинах же тротуары и дороги завалены снегом.

«Так убирается в лучшем случае Садовая, Нагибина, Красноармейская, Ворошиловский и, может быть, Будённовский с Малиновского. Про остальное — можете завтра ждать, само уберётся».

«Тротуары по улицам Вятская, Ректорская, Панфиловцев, переулок Днепровский, Малое зеленое кольцо, Туапсинский не очищены. Уверен, что и многие другие», — пишут ростовчане.

«Вот опять зима пришла внезапно. Да как так то?» — иронизируют ростовчане.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о прогнозе погоды в Ростове этой зимой.

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