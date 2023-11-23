«Завтра само уберется»: ростовчане жалуются на заваленные снегом улицы и тротуары

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Минувшей ночью в Ростове прошел первый снегопад. Власти города заверяют, что уже тогда на улицы вышла снегоуборочная техника, а коммунальные службы начали обрабатывать дороги от гололеда.
Однако сами ростовчане жалуются на то, как убирается снег. Они пишут, что коммунальные службы работают только в центре города, на окраинах же тротуары и дороги завалены снегом.
«Так убирается в лучшем случае Садовая, Нагибина, Красноармейская, Ворошиловский и, может быть, Будённовский с Малиновского. Про остальное — можете завтра ждать, само уберётся».
«Тротуары по улицам Вятская, Ректорская, Панфиловцев, переулок Днепровский, Малое зеленое кольцо, Туапсинский не очищены. Уверен, что и многие другие», — пишут ростовчане.
«Вот опять зима пришла внезапно. Да как так то?» — иронизируют ростовчане.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о прогнозе погоды в Ростове этой зимой.