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Житель Ростовской области кувалдой разнес монумент ветеранам ВОВ

Житель Ростовской области кувалдой разнес монумент ветеранам ВОВ

23 ноября 2023, 08:14
Фото: Следком по РО
Житель Ростовской области кувалдой разнес монумент ветеранам ВОВ
Уголовное дело возбудили в отношении жителя Ростовской области, разрушившего памятник «Воинам-освободителям Великой Отечественной войны», рассказали в Следкоме региона.

В Веселовском районе Ростовской области местный житель разнес кувалдой памятник «Воинам-освободителям Великой Отечественной войны». Следователи утверждают, что мужчина действовал умышленно. От его действий пострадали мемориальные доски с именами погибших воинов.

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В отношении вандала возбуждено уголовное дело, он задержан. Кувалду, которой он разнес памятник, изъяли. Назначены необходимые экспертизы.

Зачем мужчина решил разнести мемориальные плиты, пока неизвестно.

«Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — заключили в Следкоме.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ВОВ#Уголовное дело#Следственное управление СК РФ по Ростовской области#Веселовский район#RostovGazeta#Вандалы#Происшествия
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