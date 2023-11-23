Житель Ростовской области кувалдой разнес монумент ветеранам ВОВ

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В Веселовском районе Ростовской области местный житель разнес кувалдой памятник «Воинам-освободителям Великой Отечественной войны». Следователи утверждают, что мужчина действовал умышленно. От его действий пострадали мемориальные доски с именами погибших воинов.
В отношении вандала возбуждено уголовное дело, он задержан. Кувалду, которой он разнес памятник, изъяли. Назначены необходимые экспертизы.
Зачем мужчина решил разнести мемориальные плиты, пока неизвестно.
«Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — заключили в Следкоме.
Ранее неизвестные разгромили могилу зверски убитой девушки в Ростовской области.