rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Семьи в Ростовской области смогут тратить маткапитал на подготовку к школе

Жителям в Ростовской области разрешили тратить деньги из маткапитала

23 ноября 2023, 13:46

Семьи в Ростовской области смогут тратить маткапитал на подготовку к школе

В Ростовской области средства маткапитала можно будет частично получать в виде денежной выплаты, сообщили в Заксобрании региона.

Депутаты приняли соответствующие изменения в региональный закон, чтобы поддержать многодетных. Теперь средства материнского капитала можно будет направлять на подготовку к школе, так как многодетные семьи могли испытывать материальные трудности.

«Покупка одежды, обуви, канцелярских товаров составляет весомую долю расходов семейного бюджета. Теперь у многодетных семей будет возможность получать деньги из средств маткапитала», — уточнили в парламенте.

Митрополит Меркурий усомнился в пользе маткапитала в Ростовской области
Узнать подробнее

Отмечается, что речь идет не только о семьях, чьи дети учатся в обычных школах, но и об учреждениях дополнительного образования. Один раз в год можно будет получить 15 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника.

Прописана также ежегодная индексация размера этой выплаты из прогнозируемого уровня инфляции.

Читайте также о том, как митрополит Меркурий усомнился в пользе маткапитала в Ростовской области.

Читайте также:
Стали известны суммы выплат раненым участникам СВО из Ростовской областиПолучившие увечья бойцы СВО из Ростова смогут рассчитывать на страховые выплатыФК «Ростов» обязали выплатить 3 млн рублей долгов за коммуналку
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Инфляция#Последние новости Ростова на сегодня#Многодетные семьи#Маткапитал#Обувь#Индексация
Подпишитесь
«Завтра само уберется»: ростовчане жалуются на заваленные снегом улицы и тротуары
Сегодня, 09:09
Цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за первого снега
Сегодня, 07:32
Эксперт рассказал, куда ростовчане уедут на Новый год
Сегодня, 07:35
«Дружил с Солженицыным, воевал в Маньчжурии»: легендарный ростовский учитель Мазин
Сегодня, 07:17
Спасатель рассказал, когда последний срок замены резины на зимнюю в Ростове
Сегодня, 07:04
Глава КАМАЗа Когогин лично доставил в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:52