Жителям в Ростовской области разрешили тратить деньги из маткапитала

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Депутаты приняли соответствующие изменения в региональный закон, чтобы поддержать многодетных. Теперь средства материнского капитала можно будет направлять на подготовку к школе, так как многодетные семьи могли испытывать материальные трудности.
«Покупка одежды, обуви, канцелярских товаров составляет весомую долю расходов семейного бюджета. Теперь у многодетных семей будет возможность получать деньги из средств маткапитала», — уточнили в парламенте.
Отмечается, что речь идет не только о семьях, чьи дети учатся в обычных школах, но и об учреждениях дополнительного образования. Один раз в год можно будет получить 15 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника.
Прописана также ежегодная индексация размера этой выплаты из прогнозируемого уровня инфляции.
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