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Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

«Аэрофлот» на Новый год увеличит количество рейсов в 20 российских городов

24 ноября 2023, 07:42
С 25 декабря по 8 января авиакомпания «Аэрофлот» увеличит количество полетов из московского аэропорта Шереметьево в 20 различных городов России.

Дополнительные рейсы будут осуществляться на основных направлениях, которые пользуются спросом среди туристов и имеют социальную значимость, сообщили в компании.

К текущему расписанию полетов «Аэрофлота» будет добавлено еще 24 рейса в Минводы, 19 — в Сочи, 17 — в Петербург, 13 — в Ставрополь, 11 — в Ижевск. Также будут введены четыре рейса в Омск и два — в Пермь, пишет ИА RuNews24.ru.

Кроме того, авиаперевозчик добавит по 12 дополнительных рейсов в Казань и Самару, по девять — в Магнитогорск и Новокузнецк, по восемь — в Оренбург и Горно-Алтайск, по шесть — в Новый Уренгой и Орск, по пять — в Уфу, Челябинск и Кемерово, по три — в Ханты-Мансийск и Нижневартовск.

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