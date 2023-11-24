«Аэрофлот» на Новый год увеличит количество рейсов в 20 российских городов

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Дополнительные рейсы будут осуществляться на основных направлениях, которые пользуются спросом среди туристов и имеют социальную значимость, сообщили в компании.
К текущему расписанию полетов «Аэрофлота» будет добавлено еще 24 рейса в Минводы, 19 — в Сочи, 17 — в Петербург, 13 — в Ставрополь, 11 — в Ижевск. Также будут введены четыре рейса в Омск и два — в Пермь, пишет ИА RuNews24.ru.
Кроме того, авиаперевозчик добавит по 12 дополнительных рейсов в Казань и Самару, по девять — в Магнитогорск и Новокузнецк, по восемь — в Оренбург и Горно-Алтайск, по шесть — в Новый Уренгой и Орск, по пять — в Уфу, Челябинск и Кемерово, по три — в Ханты-Мансийск и Нижневартовск.