Архитектор Кирьязиев рассказал, что осталось от самых красивых старых зданий Ростова

История появления здания театра Горького в Ростове — уникальна. Дело в том, что проект создавших его архитекторов — Щуко и Гельфрейх, не победил в большом конкурсе. Однако, несмотря на это, архитекторы прислали свое произведение на рассмотрение. И, по словам собеседника, оно поразило всех.