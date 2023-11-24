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Published Сегодня, 08:38

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Updated Сегодня, 08:40

Архитектор Кирьязиев рассказал, что осталось от самых красивых старых зданий Ростова

Архитектор Кирьязиев рассказал, что осталось от самых красивых старых зданий Ростова

24 ноября 2023, 08:38
Фото: rostovgazeta.ru
Архитектор Кирьязиев рассказал, что осталось от самых красивых старых зданий Ростова

Архитектор Кирьязиев рассказал, что осталось от самых красивых зданий Ростова

Архитектура здания театра драмы имени Горького в Ростове признана лучшей в мире. Однако это далеко не единственный старинный интересный объект донской столицы. О красивых старых зданиях и о том, что с ними теперь стало, рассказал RostovGazeta архитектор Владимир Кирьязиев.

Как красивое здание в Ростове потеряло красоту

По мнению собеседника, лидирующие позиции в числе самых красивых старинных объектов Ростова занимает так называемый «треугольник Померанцева». В него входит три здания, построенные по проектам архитектора Александра Померанцева — доходный дом Генч-Оглуева, Городская Дума и гостиница «Московская». Они всегда вызывали восхищение как у жителей, так и у гостей донской столицы.

«В лучшем стиле эклектики на основе баррочных форм построено, безусловно, здание Гордумы», — отмечает Владимир Кирьязиев.

Здание Гордумы в Ростове построено в стиле эклектикиЗдание Гордумы в Ростове построено в стиле эклектики
Здание Гордумы в Ростове построено в стиле эклектики
Фото: rostovgazeta.ru

Спикер разъясняет, что уникальность этого объекта заключается в использовании большого количества фронтонов.

«Фронтоны рассчитаны на несколько уровней. Каждый уровень имеет свою стилистику — балконы, барельефы, маски и многое другое. Это признак столичной архитектуры, которая один к одному равнялась к европейской», — поясняет эксперт.

Однако сейчас, по словам архитектора, самое красивое здание Ростова утратило стилистику баррочной эклектики.

«Его выкрасили в цвет грунтовки с красными куполами. Это просто убийственно», — делится мнением Кирьязиев.

Архитектор уточняет, что «треугольник Померанцева» состоит из объектов разной стилистики. В частности, по словам эксперта, доходный дом Генч-Оглуева тоже решен в эклектичном стиле. Но эклектика здесь классическая с элементами Западной архитектуры.

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Лучшее в мире здание — в Ростове

Интересным объектом в стиле модерн эксперт считает здание бывшего правления Волжско-Камского банка на углу Большой Садовой и Газетного. Позже здесь разместился дом пионеров, а сейчас — Дворец детского творчества молодежи и студентов.

Это изысканное здание построили в 1912 году. Оно выполнено в духе столичного модерна с элементами классики. Разрабатывал проект банка известный архитектор Алексей Бекетов.

Мало кто знает, что здание театра драмы имени Горького в Ростове признано лучшим в мире. Эксперт рассказывает, что выполнено оно в стиле конструктивизма.

«Макет театра Горького представлен в Британском музее в Лондоне. Два российских шедевра архитектуры находится в Британском музее — наш ростовский театр и Покровский собор — храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве», — уточняет Владимир Кирьязиев.

Архитектор добавляет, что здание театра драмы имени Горького признано лучшим в мире. Оно выполнено в стиле конструктивизма.Архитектор добавляет, что здание театра драмы имени Горького признано лучшим в мире. Оно выполнено в стиле конструктивизма.
Архитектор добавляет, что здание театра драмы имени Горького признано лучшим в мире. Оно выполнено в стиле конструктивизма.
Фото: donland.ru
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Произведение, которое поразило всех

История появления здания театра Горького в Ростове — уникальна. Дело в том, что проект создавших его архитекторов — Щуко и Гельфрейх, не победил в большом конкурсе. Однако, несмотря на это, архитекторы прислали свое произведение на рассмотрение. И, по словам собеседника, оно поразило всех.

«Это была архитектура, которые выходила за все существующие рамки. Это был первый памятник индустриальной пятилетки. И, одновременно, он был уподоблен гигантскому трактору. А самым интересным стало то, как сдержанный конструктивизм оказался на контрасте обогащен декоративными элементами большого замысла Гельфрейха на стеклянной композиции витражей», — делится фактами Кирьязиев.

«А самым интересным стало то, как сдержанный конструктивизм оказался на контрасте обогащен декоративными элементами большого замысла Гельфрейха на стеклянной композиции витражей», — делится фактами Владимир Кирьязиев.«А самым интересным стало то, как сдержанный конструктивизм оказался на контрасте обогащен декоративными элементами большого замысла Гельфрейха на стеклянной композиции витражей», — делится фактами Владимир Кирьязиев.
«А самым интересным стало то, как сдержанный конструктивизм оказался на контрасте обогащен декоративными элементами большого замысла Гельфрейха на стеклянной композиции витражей», — делится фактами Владимир Кирьязиев.
Фото: donland.ru
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Тривиальная красота

Архитектор добавляет, что во время Великой Отечественной войны фашисты уничтожили часть трактора, где находился второй зал театра. В последствии его так и не восстановили. Сейчас на этом месте расположился Зеленый театр.

фашисты уничтожили часть трактора, где находился второй зал театра. В последствии его так и не восстановили. Сейчас на этом месте расположился Зеленый театр.фашисты уничтожили часть трактора, где находился второй зал театра. В последствии его так и не восстановили. Сейчас на этом месте расположился Зеленый театр.
фашисты уничтожили часть трактора, где находился второй зал театра. В последствии его так и не восстановили. Сейчас на этом месте расположился Зеленый театр.
Фото: donland.ru

А вот масштабное белое здание Ростовского музыкального театра архитектор не считает интересным.

«Это объект усредненной архитектуры 70-х годов. Выполнен он в духе советской и достаточно тривиальной стилистики. По композиции здание не плохое, но лучшим в донской столице его никак не назвать», — резюмирует Владимир Кирьязиев.

Ранее RostovGazeta выясняла, что творится за кулисами Ростовского музыкального театра.

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