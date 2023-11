Билл Гейтс: ИИ позволит перейти на трехдневную рабочую неделю

Американский предприниматель Билл Гейтс, сооснователь Microsoft, выразил мнение о том, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) позволит людям работать всего три дня в неделю. В подкасте What Now? with Trevor Noah Билл Гейтс отметил, что если общество придет к этой модели, то это будет положительным шагом, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».