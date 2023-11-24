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Билл Гейтс: ИИ позволит перейти на трехдневную рабочую неделю

Билл Гейтс: ИИ позволит перейти на трехдневную рабочую неделю

24 ноября 2023, 10:59
Фото: Midjourney
Билл Гейтс заявил, что ИИ позволит людям перейти на трехдневную рабочую неделю и это может быть хорошим развитием для общества.

Американский предприниматель Билл Гейтс, сооснователь Microsoft, выразил мнение о том, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) позволит людям работать всего три дня в неделю. В подкасте What Now? with Trevor Noah Билл Гейтс отметил, что если общество придет к этой модели, то это будет положительным шагом, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В свою очередь, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о целях РФ стать одной из пяти ведущих стран по ИИ к 2030 году. Он также отметил необходимость сотрудничества с более чем 30 странами.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что ИИ не может полностью заменить человеческое взаимодействие, но Россия продолжит использовать современные технологии, включая их применение в избирательных процессах.

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