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Большую Садовую признали одной из самых дорогих улиц в России

Большую Садовую в Ростове признали одной из самых дорогих улиц в России

24 ноября 2023, 17:58
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Большую Садовую признали одной из самых дорогих улиц в России
Большая Садовая в Ростове сохранила свои позиции в рейтинге торговых улиц с самыми высокими ставками аренды в ноябре и заняла восьмое место, пишет «РБК Недвижимость».

Большая Садовая в Ростове осталась в топе улиц России с самыми высокими ставками аренды. Центральная улица города занимает в рейтинге восьмое место.

В него попали 56 городов страны, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, их решили в исследование не включать. Аналитики изучали доступные предложения по аренде, опубликованные в открытых источниках с января по ноябрь 2023 года.

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В Ростове-на-Дону максимальная ставка аренды коммерческой недвижимости за один квадратный метр составляет 25 тысяч рублей. Это на 2% больше, чем было в июле.

Ранее архитектор Кирьязиев рассказал, что осталось от самых красивых старых зданий Ростова.

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