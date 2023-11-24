Большую Садовую в Ростове признали одной из самых дорогих улиц в России

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
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Updated Сегодня, 18:00
Большая Садовая в Ростове осталась в топе улиц России с самыми высокими ставками аренды. Центральная улица города занимает в рейтинге восьмое место.
В него попали 56 городов страны, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, их решили в исследование не включать. Аналитики изучали доступные предложения по аренде, опубликованные в открытых источниках с января по ноябрь 2023 года.
В Ростове-на-Дону максимальная ставка аренды коммерческой недвижимости за один квадратный метр составляет 25 тысяч рублей. Это на 2% больше, чем было в июле.
Ранее архитектор Кирьязиев рассказал, что осталось от самых красивых старых зданий Ростова.