Браконьер в Ростовской области смог вместить 700 рыб в «Ниве»

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:32
Он ехал на автомобиле «Нива» в районе села Петрушино, где его и остановили, а после провели проверку. У водителя нашли 700 рыб, включая судака и пиленгаса.
«Ущерб, который был нанесен водным биологическим ресурсам, оценивается примерно в 3,5 миллиона рублей. В отношении мужчины завели дело об административном правонарушении», — пишет RoToday со ссылкой на информацию Погрануправления.
Отмечается, что сейчас идет сбор материалов для возбуждения уголовного дела по факту браконьерства. За это преступление рыбаку может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее браконьеры выловили из Таганрогского залива краснокнижную рыбу на 7 млн рублей.