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Браконьера задержали в Ростовской области за улов на 3,5 млн рублей

Браконьер в Ростовской области смог вместить 700 рыб в «Ниве»

24 ноября 2023, 08:30
Фото: pxhere.cоm
Браконьера задержали в Ростовской области за улов на 3,5 млн рублей

Браконьера задержали в Ростовской области за улов на 3,5 млн рублей

В Ростове задержан мужчина, занимающийся незаконной добычей судака, сообщает Погрануправление ФСБ РФ.

Он ехал на автомобиле «Нива» в районе села Петрушино, где его и остановили, а после провели проверку. У водителя нашли 700 рыб, включая судака и пиленгаса.

«Ущерб, который был нанесен водным биологическим ресурсам, оценивается примерно в 3,5 миллиона рублей. В отношении мужчины завели дело об административном правонарушении», — пишет RoToday со ссылкой на информацию Погрануправления.

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Браконьер в Ростовской области смог вместить 700 рыб в «Ниве»Браконьер в Ростовской области смог вместить 700 рыб в «Ниве»
Браконьер в Ростовской области смог вместить 700 рыб в «Ниве»
Фото: RoToday / ПУ ФСБ РФ

Отмечается, что сейчас идет сбор материалов для возбуждения уголовного дела по факту браконьерства. За это преступление рыбаку может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее браконьеры выловили из Таганрогского залива краснокнижную рыбу на 7 млн рублей.

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